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وزير البيئة يعلن عن 3 مبادرات نحو تطبيق استراتيجية مستدامة لادارة النفايات

28
NOVEMBER
2021
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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين عن ثلاثة مبادرات مشجّعة في مجال إعادة التدوير ضمن توجّه وزارة البيئة نحو تطبيق استراتيجية مستدامة لإدارة النفايات الصلبة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
 
ونشر الوزير ياسين على حسابه على الفايسبوك صوراً عن هذه المبادرات وعدّدها كالآتي:
 
أولاً: معالجة اكثر من ٥٠٠ طن (حتى الآن) من حبوب الاهراءات التي تركت لأكثر من سنة بعد انفجار المرفأ حيث يتم تحويلها الى كومبوست بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبلدية زحلة والتي ستوزعّ على المزارعين.
 
ثانياً: معالجة حوالي١٠٠٠ طن (حتى الآن) من حبوب الاهراءات وتحويلها الى حطب صناعي، وسيتم توزيعها بالتعاون مع الجيش على المناطق الجبلية. 
ثالثاً: تحويل الاغصان وبقايا التشحيل التي تقوم به بلدية الغبيري الى كومبوست.
 
ولفت الوزير ياسين إلى "أن وزارة البيئة تعمل على تطوير وتعميم هذه المبادرات بالتعاون مع البلديات واتحاداتها، والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية"، مشيراً إلى أنه "في الأسابيع المقبلة سنعمل لتحويل نفايات السوق المركزي للخضار في المدينة الرياضية والتي تقدر بحوالى ١٥ طناً يومياً الى كومبوست بدل رميها في المطامر وما يشكّل ذلك من هدر مالي وضرر بيئي. كذلك سنعمّم مبادرات صنع الحطب الصناعي من بقايا الاشجار الذي يستطيع ان يؤمن حطباً صناعياً للتدفئة في هذه الظروف الصعبة ويحمي الغابات من قطع الاشجار، وكذلك تنظيفها من بقايا التشحيل الذي يزيد من خطر الحرائق".
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