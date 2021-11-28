لقاء لهيئة قضاء طرابلس مع مسؤولة المرأة ومسؤول الماكينة الانتخابية في التيار

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عقدت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر لقاء لناشطي التيار في مدينة الميناء مع مسؤول لجنة شؤون المرأة أ. جمانا سليلاتي ومسؤول الماكينه الانتخابيه د. سايد يونس بحضور المرشحين المحتملين للتيار وحشد من الناشطين.

في البداية، رحّب منسق هيئة قضاء طرابلس السيد عمر شما بالحاضرين، وأعلن افتتاح اللقاء.

بعدها، كانت كلمة لمسؤولة لجنة شؤون المرأة أكدت فيها على ضرورة تفعيل المشاركة النسائية في الحياة السياسية وتمكينها في المجتمع الطرابلسي، اضافة الى حث الحاضرين على دعم المرأة للوصول لأعلى المراكز الإدارية التزاماً برؤية رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل، كما تم الإعلان عن رقم الخط الساخن في التيار في حال تعرّض اي من نساء المدينة للتعنيف الأسري، والتزم المجتمعون أن يكونوا جزء من حملة المساواة بين المرأة والرجل.

هذا وقد تلى مسؤول الماكينه الانتخابيه كلمة سياسية أكد فيها على مسار التيار الاصلاحي، مؤكّداً على أهمية التدقيق الجنائي، محذراً باسم كل مواطن لبناني شريف، حاكم مصرف لبنان من عدم تسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية التي ستصدر التقارير في نهاية المطاف حيث سيعرف اللبنانيون كيف سُرقت أموالهم.

ومن ثمّ تم تلقين الحاضرين القانون الانتخابي من خلال شرح مفصّل لنتائج سائر الأقلام الانتخابية على المستوى الجندري، المناطقي، التوزع الطائفي ، و تفاوت الاقبال بين عمر الشباب والأكبر سنّا في دائرة الشمال الثانية.

وبعيد الانتهاء، تناول الحاضرون "ترويقة، " وقد أكّدوا على العمل لإطلاق الماكينة الانتخابية للتيار في سائر أحياء طرابلس في قابل الأيام.