قاووق: المساعي لمعالجة الأزمة الحكومية لم تتوقف

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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أن "معالجة الأزمة الحكومية تشكل مدخلا ضروريا لتخفيف معاناة اللبنانيين والحد من الانهيار في مختلف الميادين"، مشددا على أن "حزب الله على صعيد معالجة الأزمة الحكومية، ليس في موقع المتفرج، وإنما في موقع الداعم والحريص على إنجاح المساعي التي لم تتوقف للوصول إلى معالجة العقدة الوحيدة غير المستعصية على الحل".

وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهيده العلامة السيد عبداللطيف في حسينية الصوانة الجنوبية: "معاناة اللبنانيين كبيرة جدا، والظروف المعيشية صعبة، وأولويتنا الكبرى خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، وحزب الله يساعد ويقدم بكل ما أوتي من قدرة في هذا السبيل".

أضاف: "كل ما تريده أميركا من لبنان، خدمة المشروع والأطماع الإسرائيلية في إضعاف المقاومة ومحاصرتها، وليس مساعدة اللبنانيين في تجاوز الأزمات والمحن الاجتماعية والحياتية والمالية والاقتصادية، لأن العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أرضنا، يطمع في مياهنا وثرواتنا النفطية، وعليه، لا يوجد في السياسة الأميركية صداقة للبنان، وإنما صداقة مطلقة للعدو الإسرائيلي. أميركا والدول العربية التي تسير بركب التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يريدون أن يكرسوا الواقع الذي يسمح بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بأماكنهم، ولكن بوجود المقاومة، لن تتحقق أهدافهم. ننتظر الكثير الكثير من التحريض والأكاذيب على حزب الله حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وحملة التحريض هذه مدفوعة الثمن من أعداء لبنان الدوليين والإقليميين، وهي تشكل تهديدا للسلم الأهلي والاستقرار الأمني وانتهاكا للسيادة الوطنية".

وختم: "الأميركيون يعملون على تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض، وعلى تعميق الأزمات الحياتية والمعيشية والاقتصادية، ويفرضون القيود على حركة الأموال الصعبة من الخارج إلى لبنان، ويريدون سلخ لبنان من الانتماء للعروبة الأصيلة، عروبة فلسطين والقدس، وجره إلى عروبة العدو الإسرائيلي".