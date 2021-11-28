عناوين الصحف ليوم الأحد 28 تشرين الثاني 2021

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النهار: الانسداد السياسي يظلل تفاقم الازمات... والزيارات الرئاسية!

الديار: محاولة الاسبوع المقبل لحل ازمة البيطار عبر المجلس بعد سقوط المخرج القضائي

ميقاتي لن يتسرّع بالدعوة الى مجلس الوزراء ولا يفكر بالاستقالة

اجواء تشدد سعودي تسبق زيارة ماكرون ولبنان في الانتظار

الأنباء الكويتية: حزب الله يتوسط بين بري وباسيل لمقايضة الطعن في قانون الانتخابات بتفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء

بعد محادثات البابا مع ماكرون قبل جولته في المنطقة ميقاتي يراهن على «أصدقاء لبنان العظام» لإخراجه من أزمته

الوطن السورية: اعتداءات مرتزقة الاحتلال التركي على خطوط الكهرباء تحرم الحسكة مجدداً من المياه … «قسد» تطلق سراح مئات الموقوفين اليوم للتشويش على تسوية دير الزور



الشرق الأوسط: العالم يسابق الوقت لاحتواء «أوميكرون»

أوروبا ترصد أولى الإصابات بالمتحور... وتوجه لتكييف اللقاحات