جنبلاط: «تسليم البلد للمحور السوري ـ الإيراني غلطة فادحة»

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الأنباء الكويتية: قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط: "في موضوع الانتخابات، أيا تكن الصعوبات والهواجس والتحفظات كما تريدون تسميتها، لا نستطيع الخروج من تحالف طبيعي وموضوعي وتاريخي مع «المستقبل»، لا نستطيع لكن في الوقت نفسه نقدر ونعلم الشروط وبالأحرى الضغوط ووضع الشيخ سعد الحريري، وعلى الرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد الحريري، بلده لبنان، ان يبقى في المهجر هذا شأنه، ويبقى قطبا أساسيا في المحيط الوطني اللبناني.

وتابع لكن «غيابه عن الساحة لا يفيد، لو كنت مكانه أرجع، الظروف تغيرت، لكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد إلى المحور السوري ـ الإيراني، تكون غلطة فادحة، لا أستطيع وحدي ودون الشيخ سعد ان نواجه سلميا ونقاوم سلميا، وان نقول كفى، نصيحة».