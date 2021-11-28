الديار: ماكرون ابلغ ميقاتي انه يولى اهتماما لحل الأزمة مع السعودية

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم يطرأ اي جديد على صعيد الازمة مع السعودية، وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان الرئيس ميقاتي تناول هذا الموضوع في اتصالات اجراها مؤخرا على غير صعيد، وان هناك جهات ودولا تهتم في المساعدة على حلحلة هذه الازمة وفي مقدمها فرنسا.

ولفت الى ان الجهات اللبنانية المسؤولة تعوّل على زيــارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى الســعودية، مشــيرة الى انه مهتم في الســعي لدى القيادة الســعودية الى فتح جدار في الازمة القائمة والتراجع عن القرارات الديبلوماسية والاقتصادية التي اخذتها تجاه لبنان.



وكشف المصدر ان ماكرون ابلغ الرئيس ميقاتي انه يولى اهتماما خاصا في هذا الموضوع نظرا لانعكاساته وتداعياته،مؤكدا انه سيكون من بين المواضيع التي سيبحثها مع القيادة السعودية خلال زيارته للريــاض.

ووفق للمعلومات المتوافرة فان القيادة السعودية ما زالت تبدي تشددا في موقفها، وانها لا يبدو انها ستعدل هذا الموقف في الوقت الراهن.

ورغم العلاقات القوية التي تربط الرياض بباريس، فانه من المستبعد ان تسفر مساعي الرئيس ماكرون عن نتائج ايجابية.