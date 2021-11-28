الديار: ميقاتي لن يستقيل

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر مطلع لـ «الديار» مساء امس ان الحديث عن نيّة الرئيس ميقاتي الاستقالة بسبب انسداد افاق الحلول امام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد هو كلام غير صحيح وليس في محله، وان الرئيس ميقاتي لا يفكر في الاستقالة ومستمر في تحمل مسؤولياته والعمل بكل جهده ليس من اجل استئناف جلسات مجلس الوزراء فحسب بل من اجل تفعيل عمل الحكومة في كل المجالات لمواجهة التحديات ومعالجة الملفات المهمة والحيوية والتصدي للازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تضرب البلاد.

وفي هذا المجال نفى وزير الصناعة جورج بوشكيان ما يشاع عن استقالة الرئيس ميقاتي «لان الحكومة اتت بمهمة معينة عليها تنفيذها وهي الحفاظ على البلد وتحريك الاقتصاد وبناء اطر جديدة له».





وقال «ان الحكومة بخير والعمل جار على عقد جلسة لها في اسرع وقت وازالة كل المعوقات التي تحول دون ذلك».