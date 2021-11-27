كيف علق وزير الصحة على متحور "اميكرون" وحظر السفر؟

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علّق وزير الصحة فراس ابيض، على متحور كورونا الجديد اميكرون، قائلا عبر تويتر: "لا يوجد بين لبنان وجنوب إفريقيا أو البلدان المجاورة لها اي رحلات مباشرة. علاوة على ذلك، يصل عدد قليل جدًا من الركاب من تلك الوجهات، ويخضع جميع الركاب الواصلين إلى لبنان حاليًا لاختبار PCR".

وأضاف: "هل نحن بحاجة إلى فرض حظر سفر على المسافرين القادمين من تلك الدول؟ سيناقش هذا الامر خلال اجتماع لجنة الأمراض المعدية في الوزارة صباح يوم الاثنين. وسيسمح هذا لخبرائنا بإجراء المزيد من المناقشات مع منظمة الصحة العالمية لفهم وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشكل أفضل".