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وزير البيئة زار مشروع الكومبوست الذي يديره قسم البيئة والزراعة في بلدية الغبيري

27
NOVEMBER
2021
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زار وزير البيئة ناصر ياسين يرافقه من UNHCR المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاونروا وعدد من الاختصاصيين في معالجة النفايات مشروع الكومبوست الذي يديره قسم البيئة والزراعة في بلدية الغبيري وكان باستقبالهم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ورئيس بلدية الغبيري معن خليل ومدير المشروع المهندس حسين ابراهيم.

وتحدث رئيس بلدية الغبيري عن أهمية تدوير النفايات في هذا المشروع من خلال جمع ناتج تشحيل الأشجار ومحلات الخضار والعصير والحلويات حيث يتم جمعها ثم تفرم لتحول الى كومبوست لوضعه في الجزر الخضراء الموجودة في الغبيري حيث تزيد تلك المواد من قدرة التربة على إذابة العناصر المغذية للنباتات.

بعدها، توجه ياسين والوفد المرافق الى سوق الخضار المركزي بالقرب من المدينة الرياضية للاطلاع على نفايات السوق التي تنقل الى المكبات دون أي استفادة او ترمى على جوانب الطرقات.

وأشار ياسين الى أهمية نقل هذه التجربة الى كافة البلديات لاسيما بيروت والضواحي التي تنتج كميات ضخمة من هذه النفايات وبقايا الاشجار يمكن الاستفادة منها على الصعيد البيئي وتأمين دخل تستفيد منه البلديات. وانتقل، على الاثر، الجميع الى سوق اللحم في صبرا للاطلاع على الواقع غير الصحي في كيفية التخلص من هذه النواتج ورميها في المكبات والتي يمكن الاستفادة منها وتحويلها الى كومبوست.

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