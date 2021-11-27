ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.. ماذا في تفاصيل الطقس؟

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الطقس مستقر كليًا اليوم ولغاية ليل الثلاثاء مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل لتتخطى المعدلات، يليه منخفض جوي ممطر منتصف الأسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

– السبت:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٢٥ درجة، بقاعًا بين ٧ و٢٢ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٠ و٢٣ درجة

٢- الجو: غائم جزئيًا وسحب عالية

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

الأحد: الطقس مستقر، غائم جزئيًا وسحب عالية ومتوسطة، الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلًا بين ١٦ و٢٥ درجة، من ٧ إلى ٢١ درجة بقاعًا، ومن ١٠ إلى ٢٠ درجة على ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الإثنين: الطقس مستقر وغائم جزئيًا وسحب عالية، الحرارة متوسطة وتتراوح ساحلًا بين ١٨ و٢٧ درجة، من ١٠ إلى ٢٣ درجة بقاعًا، ومن ١٣ إلى ٢٢ درجة على ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س