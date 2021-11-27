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علامات إستفهام كثيرة حول مبادرة بعض القضاة إلى تقديم إستقالاتهم

27
NOVEMBER
2021
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رسمت علامات إستفهام كثيرة حول مبادرة بعض القضاة إلى تقديم إستقالاتهم، وتخوّفت مصادر قانونية مما سمتها حملة لتهشيم السلطة القضائية وضرب إستقلاليتها ومعنوياتها وكسر هيبتها ومصداقيتها في مقاربة أي من القضايا والملفات الحساسة.

وأعربت المصادر لصحيفة "الجمهورية" عن خشيتها من أن تكون خلف هذه الإستقالات أصابع سياسية، وقالت إن القضاء بصورة عامة يمر في في هذه الفترة في أسوأ مراحله على كل المستويات، خصوصًا في ظل المداخلات السياسية وغير السياسية التي تتعرض لها السلطة القضائية من جوانب مختلفة، والضغوط التي تمارس على بعض القضاة للتأثير عليهم وترهيبهم في محاولات مكشوفة لحرف التحقيق في الإتجاه الذي يخدم مصلحة هذا الفريق السياسي أو ذاك، مشيرة في هذا السياق إلى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما يحيط به من إلتباسات تؤثر في مجرى التحقيق العدلي.

الجمهورية
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