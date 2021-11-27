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أسرار الصحف ليوم السبت 27 تشرين الثاني 2021

27
NOVEMBER
2021
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البناء


كشفت إحصاءات استطلاعية للتوقعات الانتخابية أن موقع حركة وازنة من التحالفات في أكثر من دائرة ليس لها فيها مرشحون سيقرر بواسطة مئات الأصوات التي تستطيع تجييرها مصير ثلاثة مقاعد في لوائح متنافسة تؤثر في اتجاه الغالبية النيابية المقبلة وفي الخريطة السياسية للتحالفات.


قال مرجع حقوقي إن العريضة النيابية للادعاء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في انفجار مرفأ بيروت يجب أن تطال كل رؤساء الحكومة ووزراء الأشغال والمال والداخلية والعدل الذين تعاقبوا خلال فترة وجود النترات في المرفأ وإلا وقع النواب في استنسابية ينتقدونها لدى المحقق العدلي.

 

الجمهورية
ـ اعتبر فريق مسؤول كبير أن هناك نوايا مبيتة من تقريب موعد إستحقاق مهمّ، فلا مبرر منطقي لذلك بل على العكس.
ـ نوهت مصادر ديبلوماسية بفعالية وصدقية أمين عام تيار لبناني بارز.
ـ سجّلت جهات أمنية تحركات لمجموعات في بعض المناطق التي تشهد غليانا اجتماعيًا.

 

اللواء

تبين، أنه خلافاً لحماسة سفير دولة كبرى، فاستفادة لبنان من الكهرباء والغاز عبر سوريا لم تعفَ من مندرجات قانون قيصر!

يتابع وزير معني مع مستشار مرجعي مسألة التفاهمات المطلوبة من البطاقة التمويلية..

اعتبرت شخصية رسمية كبيرة أن مواقف موظف كبير مدني موجهة إليها بصورة شخصية.

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