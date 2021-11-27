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جويل بو يونس - الديار:

رغم العاصفة الهوجاء التي هبت على لبنان من الداخل كما الخارج، فشلّعت حكومة «معا للانقاذ» وصبت غضبها على اخر حكومات العهد كما يقول البعض، لا يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتحصّن بهدوء يمكّنه من مقاربة كل الملفات المطروحة بوضوح تام وبكلمات مختارة بدقة توازي دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.

لكل سؤال يخطر ببال اي مواطن تمنى يوما طرحه على باسيل، جواب جاهز لدى الاخير مع الادلة والبراهين وحتى بالتواريخ، فان زرته في منزله صباحا لوجدت امامك رجلا يملك من» الصلابة السياسية» ما يكفي لمواجهة الحملات والرد على السهام بسيل من الرسائل المصيبة للهدف.

بلا قفازات وبصراحة مطلقة تحدث باسيل مطولا «للديار «، مطلقا سلسلة مواقف ورسائل طالت الحلفاء كما الخصوم وموجها لهؤلاء رسائل مبطنة تستشف من جوابه تعقيبا على السؤال ب :»جاوبتك على السؤال».

عن ملف التحقيق بانفجار الرابع من اب والمحقق العدلي الذي فجر الحكومة قالها باسيل صراحة :» هواجس التسييس مبنية على «وهم» فالموضوع يعالج بالقضاء وما يحصل من تعطيل للحكومة جريمة موصوفة لن نبقى ساكتين عنها فعلى الحكومة ان تجتمع والا ما «تكفّي احسن»، ناصحا رئيس الحكومة بالدعوة لجلسة والمعترضين (الثنائي الشيعي ) بالحضور، باعتبار الا حل اتفق عليه بعد ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، كما قال.

لم يخف باسيل انه في حال تمت الدعوة لجلسة عامة لمجلس النواب حسب الاصول لاحالة ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء او لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فالتكتل يحضرها ولو انه لم يبدل الموقف من انه ضد الفكرة اي ضد التصويت «مع»، علما ان المسالة في حال تمت الدعوة فستناقش داخل التكتل، كما يؤكد باسيل.

وعن الاتهامات بتدخل العهد اما عبره او عبر مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي بمجريات التحقيق والقضاء بعدما كان الرئيس بري غمز من قناة «قضاء السلطة» ، فيرد سريعا باسيل موجها رسالة واضحة لرئيس مجلس النواب مفادها :» تدخلنا بالتحقيق «وهم خرافي» واذا في حدا ماسك القضاء هو صاحب الاتهام!!

وفي اطار الحديث عن العهد والرئيس بري، تطرقنا لما كان قاله سابقا رئيس مجلس النواب من «انه يبدو ان جهنم ليست بحاجة لمأمور احراج»، قبل ان يقاطعنا باسيل ليكمل الجملة ب:»لكن الحرائق التي تؤدي لجهنم بحاجة لمأموري احراج ! ليرفض بعدها الرد عما اذا كان قصد بان الرئيس بري هو «من حرائق البلاد» ب «جاوبتك».

يرفض رئيس التيار الحديث بحق وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يعتبره «صديقا» وعنده من الكرامة والحس الوطني ما يكفي، لكنه يعلق على ما كان اعلنه الوزير المعني عبر الديار سابقا من انه يتمنى لو كان موقف باسيل مشرفا كما موقف رئيس الجمهورية بالقول: «ما سيقوم به او يفكر بالقيام به قرداحي سيظهر ان موقفي كان مشرفا تجاهه>،معتبرا ان ما تطلبه السعودية هو مواجهة حزب الله وهذا ما لن يحصل لان الواقع اللبناني والتوازنات تمنع حصول هكذا سيناريو ، ليعلق ردا على سؤال على كلام فرنجية من بكركي حول رفضه وضع قرداحي استقالته بعهدة رئيس الجمهورية كي لا يبيعها الرئيس للسعودية، بالقول : <اذا ما فهم بعد فرنجية ان السعودية لن تشتري من احد شيئا بلبنان فمشكلة!

القضية التي تشغل بال الجميع والمتمثلة بالانتخابات ، لا تشغل صراحة بال باسيل ولاسيما لجهة احتفاظه بمقعده النيابي، «فالحكي ماشي مع كل الناس»، علما اننا لم نبحث بعد بموضوع التحالف الانتخابي مع حزب الله كما قال.

يفتخر باسيل بالية الترشيحات والانتخابات الداخلية في التيار تمهيدا لاختيار المرشحين ويقول: <ما بيحق ليلي خسر او مش عاجبتو النتيجة» انو يعترض اما عمن لم يترشح ولديه قوة شعبية لا يستهان بها كالنائب الياس بوصعب فيؤكد باسيل الا خلاف مع بوصعب ويحرص على القول : مع بوصعب تختلف المسألة الاكيد الا مشكلة معه وهو لديه اعتبارات نتفهمها لكن القرار النهائي يعود له وحده.

اما عن شعار القوات الانتخابي عبر «الخلاص» فيضحك باسيل قبل ان يقول:

خلاص البلد جزئياً يكون عبر الخلاص من الناس التي تسببت بأزماته، ليضيف : <الخلاص لا يأتي عبر سياسيات الحرب والفتننة وباللا مشاريع واللاخطط!

وفي ما خص الزيارة المرتقبة لسوريا والتي تجرى التحضيرات «لها من زمان» ، فيرفض رئيس اكبر تكتل مسيحي الدخول بالتفاصيل الان ويكتفي بالقول : الزيارة ستحصل عندما تكون الظروف مناسبة لمصلحة لبنان وسوريا.

وعما يقوله البعض بان حزب الله افشل عهد الرئيس الاقوى شعبيا ، ميشال عون، يقولها باسيل بجرأة وصراحة: «هو يتحمل جزءا من مسؤولية افشال العهد، ولو عن غير قصد، اما عن دوره الشخصي بافشال العهد، كما يتهمه البعض، فيعتبر باسيل انه ساهم بتكريس فكرة «رئيس قوي> وهذا ما يحاولون كسره الا اننا سنظل نحارب من اجله، كما قال.

وقبل الختام وفيما احتفظ بالتوقيت المناسب لكشف المطلب الاخير الذي طلبته الولايات المتحدة لفك تحالفه مع حزب الله مقابل عدم فرض عقوبات عليه جدد باسيل التأكيد انه لن يستكين قبل القيام بما يلزم بالوقت المناسب لانني» لن اسلم انني تعاقبت بتهمة فساد وعلى خلفية قانون ماغنتكسي!

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

- هل من حل توفر لعودة جلسات الحكومة؟



«لا مبرر لتعطيل جلسات الحكومة الذي كنا وصفناه في بيان التيار الوطني الحر بالجريمة «الموصوفة. فالحكومة ليست مسؤولة عن ملف انفجار المرفأ ولا يحق لهم استخدام هذا السلاح ضد الحكومة ولاسيما اننا انتظرنا وضحينا كلبنانيين لتتألف الحكومة و كنا متأملين «بالخير» ولاسيما ان هناك ملفات تهم المواطنين من الناحية المالية والإقتصادية. فهل يصلح أن نوقف حكومة وهي لم تكد تنطلق بعملها؟»

- لكن هناك فريق يقول أن هناك تسييسا بملف التحقيقات بانفجار المرفأ وأنت شخصيا قلت أنه هناك استنسابية في الملف، الا تشاطر الراي بالتسييس؟

الاكيد ان لا علاقة لمجلس الوزراء بهذا الموضوع ، فهناك قضاء ووزير عدل ، كما ان هناك قانونا واضحا بإمكانهم الرجوع اليه، وكان يجب على اللجنة المشتركة أن ترفع تقريرها للهيئة العامة لكن هذا لم يحصل. لست خائفا من التحقيق ولم أر أي إثبات على «تسييس في الملف»ولم اسمع بأي معلومة تظهر أن حزب الله له علاقة بالقضية.

- ما سبب عدم إعطاء الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا؟

لماذا فقط يريدون ملاحقة صليبا؟ ولاسيما انه تبين بعد سنة وشهرين أن هناك من عليهم «جرم إهمال وظيفي» ولكن ليس هناك أي اثبات على هذا الإتهام. كثر كانوا على علم بوجود النيترات ولم يبلغوا أحدا او يتصرفوا، من وزراء عدل سابقين ، ومسؤولين كبار في الجيش وقوى الأمن، ورؤساء حكومة سابقين، فلماذا تم استدعاء حسان دياب على سبيل المثال؟ هل فعلا حسان دياب هو من فجّر المرفأ؟

هناك عدة أسئلة تطرح فعلى سبيل المثال كيف أتت نيترات الأمونيوم ومن أين أتت، لماذا لا يتكلمون عن هذا الشق او يبحثون به؟

نحن لنا الحق كنواب اذا اردنا رفع الحصانة عن احد زملائنا ان نطالب بالمعطيات قبل الملاحقة ورفع الحصانات. لذا يجب الإسراع بانجاز التقرير فمن حقنا أن نعرف اذا كان هذا الإنفجار عملا ارهابيا أو تفجيرا. فمن الضرورة أن يتم الإسراع بإصدار القرار الظني.

اذا في حدا ماسك القضاء فهو صاحب الاتهام!

- كيف تعلّق على اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري لكم بأنكم «قضاء السلطة»؟

!غريب هذا الامر، فصاحب الإتهام، هو أكثر شخص «ماسك» السلطة. يقال أن رئيس الجمهورية يملك قضاء تابعا له، أين هو هذا القضاء عندما يتم شتم الرئيس عون وشتمنا ليلا نهارا؟ لم لا يتحرك عندها القضاء؟

هذه الاتهامات «وهم خرافي»، لو لنا علاقة او تدخل بموضوع التحقيق، لكان خرج بدري ضاهر من السجن.

أُبلِغت بتواريخ زيارات لبيطار لبعبدا فتحققت...

- يتهم البعض مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي بالتدخل بالملف ولدى القضاء ماذا تقول؟

ابلغني مسؤول كبير وبالتواريخ عن زيارات قام بها القاضي البيطار لقصر بعبدا فقمت من تلقاء نفسي بالتحقق بوسائلي الخاصة ليتبين ان اي شيء،من هذا القبيل غير صحيح فهذه الاتهامات لنا وهمية وخرافية.

اذا تمت الدعوة حسب الاصول سنحضر!

- هل من <اتفاق تسوية» يعمل عليه ويقضي بان يتحول ملف المرفأ الى مجلس النواب في ما يتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء او لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ولاسيما ان السيناريو يقضي بان تحضروا الجلسة اذا دعا لها الرئيس بري على قاعدة «فلا تطيروا النصاب لكن تصوتون ضد»؟

«يوم لم نحضر الجلسة أصدرنا بيانا يؤكد أن طريقة الدعوة بحينه كانت مرفوضة لانها لم تتم وفقا للاصول. لكن موقفنا واضح بهذا الملف : فنحن ضد أن يذهب الملف على مجلس النواب. لكن اذا تمت الدعوة مجددا وبمعطيات مختلفة ووفقا للأصول فنحضر بالتأكيد ولا نعطل النصاب اذا راينا ان امرا ما تبدل ويبدو كذلك لان اي شيء لم يحصل منذ تعليق جلسات الحكومة ولا يمكن بقاء الوضع على ما هو عليه،لذلك نحضر لكن موقفنا معروف باننا ضد الاحالة لمجلس النواب؛ وعلى كل حال فهذا موضوع نناقشه بالتكتل لحسم ما اذا كان استجد شيء ما يستدعي تغيير موقفنا او الابقاء عليه.

- هل تبدل اذا موقفكم الذي كان سابقا ضد المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء الوزراء؟

«لا فبحسب المعطيات السابقة واذا بقيت كذلك فنحن نصوت ضد، الأمر ليس متعلق بالصلاحيات ولكن لدينا خوف من ان يتوقف التحقيق».

- هل هناك عودة لجلسات الحكومة قريبا وهل تأمن الحل المخرج؟

يجب على الحكومة إما أن تجتمع قريبا أو «ما تكفي احسن»؟ ونحن لن نسكت امام تعطيل الحكومة اذا استمر!

لن نسكت امام التعطيل وهذه نصيحتي لميقاتي!

- ماذا ستفعلون عندها؟

«لن نسكت وانصح الرئيس ميقاتي بالدعوة لجلسة كما انصح المعترضين بالحضور.

وأطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن يتصرفوا بأسرع وقت.

- فهل كلامك هذا يعني انك تنصح ميقاتي لتوجيه الدعوة لجلسة بمن حضر؟

الحكومة يجب ان تجتمع ولاسيما انها مطالبة ببت مواضيع عدة يحتاجها المواطن كالبطاقة التمويلية، فاين هي اليوم ؟ أين موضوع الرسوم المتعلقة بالدولة؟ هناك وضع اقتصادي متفجر وهناك حاكم مصرف عليه دعاوى في مختلف دول العالم فأين موقف الحكومة منه ؟»

- لكن أين أخطأ رياض سلامة في الوقت الذي كان ينفذ سياسات الحكومة وما يريده مجلس النواب؟

«سياسة الحكومة لم تكن كما نفّذها رياض سلامة بتاتا. قد تكون سياسة رئيس الحكومة وهذا ليس مواقفنا فسياسة تثبيت سعر الصرف والليرة مع فوائد مرتفعة نحن ضدها منذ اليوم الاول والجرائم الملحق بها لا تتعلق بسياسته.هو ملاحق بالقضاء وبسبع دول أوروبية، أين موقف الحكومة؟».

- ولكن سلامة تجرأ وقام بخطوة لم يسبقه عليها احد فطلب تدقيقا جنائيا بكل حساباته من قبل شركة عالمية موثوقة ،ما رأيك؟

هذه «مضحكة». أتى بمدقق على نفسه؟

انا هو الوحيد الذي كشف عن حساباته وأملاكه وانا اؤيد قانون كشف الحسابات والأملاك ليتبين من هو الفاسد ومن هو «الادمي»

واذكّر هنا بانني أرسلت سابقا منذ سنين، وبفعل تحدي لصاحب الجريدة، كتابا قلت له فيه أنني أسمح لك بالاطلاع على حساباتي، وراسلت المصرف لكي يسمح له بالاطلاع على حساباتي، وأرسلت الطلب الى صاحب الجريدة لينشره في صحيفته، لكنه لم يفعل.

وفعلت الشيء نفسه مع الـ «ال بي سي» ومع مارسيل غانم وقدمت له خلال الحلقة الكتاب وقلت له تفضل بامكانك الاطلاع على حساباتي، ثم قبلت محطة «نيو تي في» (الجديد) أن تفعل ذلك، لكن الأهم هو انه بعدما فرضت علي العقوبات، وهي عقوبات يتم تجريدك على خلفيتها من كل شيء تملكينه، من تأمين وحوالات مالية.



- هل سيستقيل ميقاتي؟

لا أعرف ماذا سيفعل ميقاتي، لكنني أنصح بعدم السكوت لا منه ولا من رئيس الجمهورية، ولا من الوزراء في ظل هذا الوضع، وأنصح ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء كما أنصح الذين يرفضون الحضور بأن يحضروا، لان هذا الامر لا يعد تراجعاً عن موقف، وللحقيقة والامانة فأنا لم اسمع الفريق المعترض قال انه لن يحضر مجلس الوزراء <إلا اذا»، وما حصل من اشكال في مجلس الوزراء أدى الى تعطيل جلساته، ومن الضروري أن نصل إلى سيناريو عقد جلسة اذ لا يجوز الربط بين جلسات المجلس، فلينعقد ويكمل المسار السابق.

فانا مع عدم استنسابية في الملف، ومع أن يكمل القاضي البيطار تحقيقاته ومع أي اجراء قضائي ونيابي بحسب الأصول والقانون يجب أن يعمل به. كما اننا لا نمنع أحداً من حقه في الاعتراض، لأنه حقه، لكن يجب على مجلس الوزراء اكمال مساره، والمسار القضائي والنيابي المؤسساتي بخصوص انفجار المرفأ يجب أن يستمر.

لا حل نضج بعد ولتجتمع الحكومة!

- يعني لا حل بعد لعودة جلسات الحكومة؟

لا حل نضج بعد.

- هل تشاورتم مع حزب الله في هذا الشان اي بموقفهم المتعلق بتعليق جلسات الحكومة؟

جرى تشاور، لكنني لم أسمع من الحزب جواباً مقنعاً كما انني لم أسمع منهم أنهم يرفضون حضور الجلسة، والجواب الذي سمعته هو انه يوجد تدخل من جهتنا في القضاء وهو أمر خرافي.

- الوزير قرداحي تمنى لو كان موقفك مشرفا مثل موقف رئيس الجمهورية؟

أعتقد أنه لم يفهم موقفي، لأنه لو قرأه جيداً لكان عرف كم هو سيادي واستقلالي،

ما سيقدم عليه قرداحي سيؤكد ان موقفي كان مشرفا!

وما قلته انني ذكّرت بالتجربة السابقة مع الوزير شربل وهبي وكيف تصرفنا بوقتها وتخطينا الازمة.

فما سيفعله او يفكر بالقيام به الوزير قرداحي سيظهر كم كان موقفي مشرفاً تجاهه،وانا اعتبره صديقاً وعنده شرف وكرامة، وهو مدرك للموضوع بحسه الوطني أكثر مني، وانا قلت كل شيء جيد عنه.

- هل توافقه الراي بأن ما يحصل باليمن هو اعتداء سعودي اماراتي ؟

هذاموضوع اخر وانا كان لدي موقف كوزير خارجية وما زلت اتمسك به حتى اليوم، وفي السياسة التي نتبعها في لبنان، نحن نعمل على تحييد أنفسنا.

وانا ضد موقف حزب الله في اليمن وهذه ليست المرة الأولى التي نقول فيها ذلك، كما انني لم اتوجه سابقا ابان الوزارة بادانة لا لما يحصل باليمن ولا لما يحصل في السعودية وهذا يعني تحييد لبنان عن الصراعات.

- رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قال انه رفض ان يضع قرداحي استقالته بتصرف رئيس الجمهورية كي لا يبيعها الرئيس عون للسعودية؟

اذا لم يفهم بعد فرنجية فمشكلة!

السعودية لا تريد شراء أي شيء من أحد في لبنان واذا لم يفهم بعد فرنجية هذا الواقع فمشكلة، وما تطلبه السعودية من لبنان هو جزء عليه القيام به لمصلحته، لكن ما تطلبه ، بجزء اخر ، هو ما لا يستطيع لبنان فعله، نظرا للواقع اللبناني والتوازنات الداخلية، وما دام الأمر كذلك فالسعودية ستظل غاضبة على لبنان.

- هل ما تطلبه السعودية هو مواجهة حزب الله؟

طبعا فخطف الحريري انذاك ماذا يعني؟ لكن الموضوع انتهى بوقتها بموقف رئيس الجمهورية وموقفنا بالتمسك بعودة سعد الحريري.

وفي الطيونة، لم تفلح الخطة ، لأن حزب الله وأمل لم يقوما برد ، فعزل فريق لبناني في الداخل يعني ردة فعل وفتنة، ونحن لسنا مستعدين للقيام بذلك.

نختلف مع حزب الله في أمور عدة، ونقولها علنا ولا نخجل بذلك، لكن لن نذهب الى فتنة داخلية تصب في مصلحة اسرائيل والارهاب في المنطقة، ولصالح سياسات دول لا تريد مصلحة لبنان، بل تريد مصالحها، وهي تتفق مع ايران عندما تريد، وتختلف معها عندما تريد أيضاً. ومصلحتنا أن نحافظ على وحدتنا.

- هناك طعن للتكتل بتعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، لكن يقال انك شخصياً لو كنت متأكداً من أن الطعن سيقبل لما كنت لتتقدم به؟

هذا الكلام غير صحيح،ففي السابق تقدمنا بعدة طعون.

- هل سيقبل هذا الطعن؟

لا يمكن ان اصدق بأن من يطلع على النص الدستوري يقبل بالتعديلات كما اقرت.

فقد ضمّنا طعننا، 8 موجبات لذلك، ويكفي ان ننظر بما يتعلق بالمادة 57، ليتم قبول الطعن اذ كانوا بحاجة الى 65 نائبا فأتوا بـ 61، وهذا يعني ان هذا البند كان يجب ان يسقط.

عداك عن موضوع فصل السلطات وتحديد موعد الانتخابات، ورد رئيس الجمهورية الذي تناول موضوع البطاقة الممغنطة، واستتباعاً بالميغاسنتر، اذ لا يحق لرئيس المجلس النيابي ان لا يطرحها، لا على النقاش ولا على التصويت وان يقول ليس مطروحاً؛ علما ان المبدأ الدستوري واضح وهو انك لا تستطيع أن تعود عن حق منحته لمجموعة أو ناس، فقط لسبب استثنائي.

- لماذا يستضعفكم الرئيس بري؟

لأنه يملك الأكثرية، وهو جاوبنا في مجلس النواب.

- لكن يقال انكم تمررون له مصالح معينة

لا ولا مرة اين وكيف؟

- الوزير هنري خوري اقترح مثلا له حبيب مزهر لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وخوري هو قريب منكم ومزهر من بري؟

في لبنان عندما يتخذ قرار، هناك مرسوم، وهذا المرسوم عندما لا يوقعه أحد من المعنيين اي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، فهو لا يصدر، ونحن لم نمرر له أي شيء.

- لكن حبيب مزهر هو من حصة بري لا؟

فلنذهب الى تغيير الدستور، وكل النظام. فعندما نأتي الى التعيين نحن بحاجة الى ثلثي المجلس، وفي المرسوم يجب أخذ موافقة الجميع.

- مثال اخر ان بري عرقل دورة العماد عون لترقية العقداء لرتبة عميد، بينما أنتم في المقابل تمنحونه كل شيء يريده؟

هذا الكلام غير صحيح، ونحن ليس لدينا موضوع له ولنا، وهذه الدورة ليست «بيت بيّنا»، وهناك دورة بعدها، ودورة ثالثة.

- لكن بري يسميها دورة عون؟

هو من سماها كذلك، وهو» يتصرف بنكد»، اما انا فلا أتصرف كذلك

ففي ما يتعلق بمأموري الأحراش، الجميع قال لنا في مجلس الوزراء «الحق معكن» اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء فلم لا يريدون تنفيذه؟

موضوع مأموري الأحراش ليس طائفياً بل الموضوع أنهم لا يستطيعون المجيء الى عملهم من الناحية المناطقية، فمثلاً لا يستطيع مأمور الأحراش في زغرتا أن يأتي من النبطية، وعندما طرحنا الموضوع في مجلس الوزراء قالوا لنا معكن حق، وقلنا ان الحل بان نقوم بمباراة على صعيد المناطق، ويأتي مأمورو احراش جبل لبنان، من جبل لبنان، وللشمال من الشمال، والجميع وافق على ذلك واتخذ القرار في المجلس. والتعيين بحاجة الى ثلثي المجلس.فعندما نريد أن نعين الدرزي والشيعي والسني والمسيحي، لا نرى المحاصصة إلا عند المسيحي.

الحرائق التي تؤدي لجهنم تحتاج لمأموري احراش!

- لكن الرئيس بري قال انه يبدو ان جهنم ليست بحاجة الى مأمور أحراش؟

ضاحكا يرد : لكن الحرائق بحاجة الى مأموري أحراش والحرائق هي التي تؤدي الى جهنم التي فيها الحرائق.

- من تقصد بذلك، هل هذا يعني ان الرئيس بري هو من «حرائق> البلد؟

لقد اجبت على سؤالك.

- يقال انكم تصرون على اقتراع المنتشرين للنواب الـ 6 في الدائرة ال١٦ لانكم بصراحة خائفون من الأرقام التي سجلها الانتشار اللبناني، وخاصة في دائرة الشمال التي تعنيك شخصياً، وفيها حوالى الـ 20 ألف منتشر تسجل، ويقال ان الاصوات ليست لمصلحة التيار الوطني الحر بل قد تكون لصالح القوات؟

ان تصويت المنتشرين تحقق بفصل الجهد الذي قمت به، وهذا الجهد هدف كي يكون هناك نواب للانتشار، وهو لا يدخل ضمن اية حسابات اخرى، في الانتخابات الماضية قالوا الامر ذاته ، لكننا بالمحصلة حصدنا أكثرية الأصوات بالخارج.

نلنا 9 الاف صوت!

- لكن القوات سبقتكم بالارقام بالخارج في الانتخابات السابقة؟

لا لا، لم تسبقنا. وأعطيك أرقاما: نحن نلنا 9 آلاف صوت.

اليوم عندما يكون حزب لبناني موضوع على لائحة الارهاب في عدة دول، وعندما توضع علينا عقوبات، فهذا ليس عدلا ، وبالرغم من ذلك لا نزال نتمسك بهذا الحق، لأنني أعتبره أمراً استراتيجياً.

فالعقوبات وتأثير سياسات الدول تأتي وتذهب، بينما حق الناس في انتخاب نواب يمثلونهم لا يذهب، فهذا حق، سواء كانوا معنا هؤلاء الناس أو لا.

نحن لم نأت لنغير القانون، لأننا خائفون من أصوات المنتشرين، بل من يعترض اليوم هو الذي يريد تغييرالقانون الذي وافق عليه الجميع وكان مطلبا تاريخيا وعملنا عليه سنوات لانجازه، فمصلحة المغتربين ولبنان، ان يكون للانتشار نواب وعندما يتحقق هذا الأمر سترون ديناميكية انتخابية اكبر.

- هل سيحصل ذلك؟

من الضروري أن يحصل هذا الأمر. فهذا حق وقانون ودستور، وسوف ترون حماسة وحركة انتخابية في الخارج، وهذا سيجعلنا نطلب زيادة عدد النواب الى 12 في المرة المقبلة، وربما بعدها 18، وهذا سيظهر مدى أهمية أن يكون هناك كتلة نواب للانتشار، يقودون سياسة الاغتراب في المجلس النيابي وفي الدولة اللبنانية.

لم نبحث بعد بالتحالف الانتخابي مع الحزب

وبالي مش مشغول على مقعدي!

- كثر يقولون ان التيار فقد مرونة التحالف، واليوم انتم بلا اي حليف الا حزب الله؟ فعلى من تعولون في الانتخابات، وهل أخذت وعداً من حزب الله بأن يكون معكم في الانتخابات في المناطق التي يحتاجها التيار؟

هذا الاعتقاد خاطىء ونحن سنرى أين يناسبنا التحالف لنقوم به، وفي هذا القانون الجميع لديه نفس الحساب، اذ ان هناك مصلحة في اماكن بالتحالف ولا مصلحة في اماكن اخرى، وسيكون هناك تحالف انتخابي وترشيحات، وهذا الموضوع فيه خيارات كثيرة وعم نحكي مع كل «الناس».

- هل حزب الله وعدكم بالتحالف انتخابيا ولاسيما في مناطق كجبيل وبعبدا ؟

لا لم يحصل أي وعد ولم نبحث بعد بهذه المسألة.

- هل هناك اتجاه لتحالف مع وليام طوق لتكسروا القوات في بشري؟ ومع سيزار معلوف في زحلة؟

عم نحكي مع كل الناس، ولن اجيب على اسماء اشخاص معينين.

- يقال انك في حال لم تتحالف مع احد في دائرتك فستسقط في الانتخابات، وهذا الامر سيكون كارثياً عليك كرئيس للتيار الوطني الحر؟

لا، بالي ليس مشغولاً كثيراً بصراحة حول هذا الموضوع

- هل ستكسب المعركة؟

سنرى ذلك لاحقاً.

- هل ستظلون أكبر تكتل مسيحي؟ لأن رئيس حزب القوات يقول أن القوات ستحصل على العدد الاكبر من الاصوات المسيحية؟

الانتخابات ستحدد ذلك، هناك 3 عوامل في الانتخابات، وحرام ان نبدأ منذ الآن، لانه هناك علم ومنطق. الجميع لا يعرف ماذا ستقرره الناس وكل استطلاعات الرأي تظهر ذلك، والمال السياسي الذي يتباهون به سيكون له تأثير، والأجواء السياسية بوقتها الطبيعية والمفتعلة سيكون لها تأثيرها على الرأي العام.

«خلاص» البلد جزئياً بالخلاص ممن تسبب بازماته!

- الخلاص» هو شعار القوات للانتخابات المقبلة فما هو شعار التيار؟

خلاص البلد جزئياً يكون عبر الخلاص من الناس الذين تسببوا بأزماته والخلاص هو أن يكون لدى الشخص أو الحزب رؤيته وبرامجه، لا شعارات وكلام وغياب اي خطة او برنامج.

- يبدو أن هناك جبهة، ولا أعرف اذا سنعود الى معسكر 14 و8 آذار، لان الحديث جار عن تحالف انتخابي يضم القوات مع المستقبل والاشتراكي؟

القصة ابعد من تحالف انتخابي، فاليوم حتى لو لم يظهر بوضوح انهم اتفقوا انتخابياً، فالاكيد انه سيكون هناك عمل داخلي وخارجي لتكوين جبهة واحدة، من فرقاء سياسيين، لتوحيدهم مع بعضهم البعض.

- كيف بامكانكم مواجهة هذا التحالف؟

ليس من الضرورة المواجهة، سنقوم بانتخابات، وهناك أناس سيؤيدوننا، وأخرون لن يؤيدوننا. ولسنا بحاجة الى خطط كثيرة.

- فسر البعض كلام رئيس الجمهورية بأنه لن يسلم البلد الى الفراغ، بانه اتجاه للتمديد؟

لا، في الحقيقة أنا ضد هذا الامر، واؤكد انني لم اسمع ذلك يوما من رئيس الجمهورية وهو غير وارد من الاساس.

وعلى كل حال فأنا لست معنياً بهذا الموضوع، و<لا شاغل راسي»،فما يشغل امران : الأول هم البلد وكيفية انقاذه، والثاني حكما هناك الانتخابات التي ستأخذ من وقتنا.

- هناك معلومات ترجح الا يترشح الرئيس الحريري للانتخابات المقبلة فهل نجحت في انهاء الحريري سياسياً؟



أنا لا أسمح لنفسي، ولا أستطيع انهاء أحد، ومش «شغلتي»، ولا احد يستطيع انهاء الاخر في البلد،

وجود الحريري ضرورة ...

بل على العكس تماما، فأنا أتمنى ان يكون سعد الحريري موجودا بالانتخابات المقبلة لمصلحة الطائفة السنية، ولمصلحة البلد.

- قال الرئيس عون انه لن يوقع مرسوم الانتخابات إلا إذا كانت في 8 أو 15 أيار؟

هذا الموضوع تقرره 3 جهات توقعه، وسلامة العملية الانتخابية، تتطلب ان تحصل في أيار. ومن يطالب باجرائها في آذار فهو يعرضها لمخاطر كبيرة لا لزوم لها. وكلنا نعرف ماذا يعني آذار في الجبال ولاسيما لناحية الطقس والكهرباء وغيرها.

- المستقبل والاشتراكي والقوات حذروا من انه في حال تأجلت الانتخابات لما بعد ايار، فهم سيستقيلون من المجلس كيف تعلقون؟

لا لن تطير الانتخابات. ولا احد يريد ذلك.

للقوات والاشتراكي والمستقبل: ما تتشاطروا وتتفلسفوا!

وهؤلاء الأطراف الثلاثة مددوا مرتين هم وغيرهم، بظروف غير موجبة لمجلس النواب ونحن وقفنا بوجه التمديد، <فما يتشاطروا ويتفلسلوا>.

- الرئيس عون قال انه لن يأتي رئيس بعده كما كان قبله؟ فهل هذا يعني ان الرئيس المقبل لن يكون الا صاحب تمثيل شعبي ؟

هو على حق في ذلك.

- فهل هذا يعني انكم ستلتزمون بوجوب ان يصل الى الرئاسة من يحصل على أكبر كتلة مسيحية؟

يوم تفاهم معراب طرحت على رئيس حزب القوات سمير جعجع ان يتم الاتفاق في معراب على تكريس هذه القاعدة اي “الرئيس القوي”، لكنه لم يقبل، فنحن مع قاعدة أن يأتي رئيس الجمهورية بقوة تمثيلية..

- هل أخطأت بتحالفاتك السابقة مع القوات والمستقبل، وهل يمكن ان تعود يوما الى التسوية مع المستقبل؟

انا مع ارساء تفاهمات مع الجميع، وما قمنا به مع حزب الله ندعو الى توسيعه ، وقد قمنا بالتفاهم مع المستقبل والقوات، ونحن حاضرون لنكرر ذلك على قاعدة واضحة، ومن غير الصحيح انه اذا تفاهمنا مع احد فيكون تفاهمنا على الفساد، بل نتفاهم سياسياً لأن البلد هو مجموعة أقليات اذا لم تتفاهم مع بعضها البعض فالأمور لا تسير فدستورنا يجبرنا على ذلك.

- قامت القيامة خلال الترشيحات والانتخابات الداخلية للتيار، وهناك مرشحون كثر لم يكونوا يريدون هذه الانتخابات، ومنهم من لم يترشح رغم انه من الأقوياء فهل من خلافات معهم؟

لا لم تقم القيامة، فما يحصل بالعادة ان من يخسر او من لا تعجبه النتيجة يقوم بردة فعل، وهذا أمر طبيعي.

الناس يجب أن يفهموا أنه هذه المرة لم نقم بانتخابات لأن الظرف لم يسمح للتخفيف من المشاكل الداخلية، لكننا نحن الوحيدون الذين اعتمدنا هذه الالية ونفذناها ، والتيار طلب مني أن أختار الاشخاص من دون تنظيم انتخابات، لكنني رفضت هذا الطلب.

- لكن في النهاية لن تختار أنت المرشحين؟

لا. لأن الاستماع لرأي الناس ضروري. وعلى من هم داخل التيار ان يقبلوا بنتيجة الانتخابات حتى ولو لم يكونوا راضيين عنها. والاكيد اننا سنقدم الى الانتخابات النيابية المقبلة الاشخاص الذين لديهم تأييد داخلي في التيار ولديهم قوة داخل القاعدة الشعبية كما لدى الرأي العام.

لبوصعب اعتبارات اتفهمها وله القرار!

- لكن هناك اشخاص لم يترشحوا ضمن الالية الداخلية للتيار قوة شعبية لا يستهان بها كالنائب الياس بو صعب مثلا فهل من خلاف داخلي معه وهل اتخذ قراره بعدم الترشح الى جانبكم؟

لا، فموضوع الياس بوصعب مختلف عن باقي المرشحين، فهو لديه اعتبارات معينة ونحن نتفهمها، وهذا الموضوع هو من يقرره، فالقرار يعود له لكن الاكيد انه ليس هناك أي مشكلة شخصية لا معه ولا مع غيره.

- هل انتهت تحضيرات زيارتك الى سوريا؟وهل باتت الزيارة قريبة؟

لن اتحدث بهذا الموضوع ، وسأتكلم في الوقت المناسب

- لكنك تحضر لها؟

<من زمان>، ولو لم تحصل انتفاضة 17 تشرين كنت سأذهب الى سوريا.

عندما يحين الوقت ازور سوريا!

ماذا تنتظر اذا لاتمام الزيارة؟

لم اتوقف يوما عن العمل على هذا الموضوع لكن الزيارة ستحصل عندما تكون الظروف مؤاتية لمصلحة لبنان وسوريا.

- هل تدعمون وصول اللواء عباس ابراهيم الى رئاسة مجلس النواب؟

اذا ترشح أكيد سندعمه، لكنه ليس مرشحا ولم يستقل من منصبه لكي يترشح للنيابة، فكيف سيترشح الى رئاسة المجلس؟

- هل ساهم حزب الله في افشال عهد الرئيس عون؟

هو يتحمل جزءا من المسؤولية، ولو عن غير قصد.

حزب الله يتحمل المسؤولية بجزء منها...

وانت شخصياً، هل ساهمت في افشال العهد؟

هذا ما يظنه كثر، لكنني اعتبر انني ساهمت بتكريس فكرة <رئيس قوي>، وهذا ما يريدون أن يكسروه، الا اننا سنظل نحارب من أجل هذه الفكرة، لاننا لن نسلم بالضعف للرئيس وللبنان.

لن اسلّم بانني عوقبت بسبب الفساد!

- لا يزال هناك نقطة لم تفصح عنها سابقا لما طلب منك لفك التحالف مع حزب الله مقابل عدم فرض عقوبات اميركية عليك هل لنا ان نعرف ما هو المطلب ومتى تعلن عنه؟

لا أعرف متى سأقول ذلك.

- ماذا تنتظر؟

الوقت المناسب، واليوم يجب اخذ <المبادرة الفعل> بعد العقوبات لأنني لن أسلم أبداً مهما كانت الكلفة،بانه تمت معاقبتي بتهمة فساد وبقانون ماغنتكسي.

أنا أقبل بأن اتعاقب بسبب علاقتي مع حزب الله، لكن الاكيد ان الاميركيين لم يتحدثوا معي إلا في هذه العلاقة، ولم يأتوا على ذكر كلمة فساد طوال الساعات الطويلة التي اجتمعنا فيها!