عناوين الصحف ليوم السبت 27 تشرين الثاني 2021

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الأخبار

ـ سماح ادريس: الانسان القضية

ـ ‫جوزيف عون يدشن حملته الرئاسية: حكم عسكري واعتقال صحافي

ـ ‫السعودية تتذمّر وأميركا تنصح: الحوثيون لن يتراجعوا... فتّشوا عن حل!

ـ ‫انتخابات نقابة الصيادلة: الأحزاب في كل مكان

البناء

ـ بيروت تشيع «أبو المقاطعة»… سماح إدريس إلى مثواه الأخير: إذا تخلينا عن فلسطين تخلينا عن أنفسنا

ـ نصرالله يعلن اليأس من المسار القضائي في قضية بيطار… ويدعو لاستنقاذ مسار الطيونة

ـ المسار البرلماني إلى الواجهة بعريضة ادعاء على لائحة الـ14… ينتظر تفاهم أمل والتيار

الجمهورية

ـ السلطة مفلسة.. والأزمات بلا ضوابط

ـ البطاقة التمويلية لن تبصر النور

ـ تصاعد التوتر بين فرنسا وبريطانيا

ـ الناتو: روسيا ستتحمل تداعيات مهاجمة أوكرانيا

اللواء

ـ الدولار يهدّد النظام العام ومهزلة المركزي: «غوغل» يتحمل المسؤولية!

ـ الإستقالة ليست على جدول ميقاتي وواشنطن تعتبر حزب الله خطراً على العالم

ـ وحدات استيطانية جديدة في الخليل وقمع مسريات بالرصاص والغاز

الديار

ـ باسيل للديار: لن نبقى ساكتين امام التعطيل...فلتجتمع الحكومة او «ما تكفي» وانصح ميقاتي بالدعوة لجلسة والمعترضين بالحضور

ـ السعودية تريد مواجهة حزب الله واذا ما فهم فرنجية انها لن تشتري من احد شيئا بلبنان فمشكلة!

ـ نصر الله أعلن المرحلة الثانية لمبادرة المازوت وحذر من المسار الخطر في «الطيونة»

نداء الوطن

ـ أعداد كورونا تنذر بالقلق في لبنان

ـ عون يرمي كرة "البيطار" في ملعب بري: فليتحمّل المجلس مسؤوليّاته

ـ نصرالله "يوبّخ" القضاء: "تخوين" في المرفأ و"تخويف" في الطيّونة