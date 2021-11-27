عناوين الصحف ليوم السبت 27 تشرين الثاني 2021

الأخبار
ـ سماح ادريس: الانسان القضية
ـ جوزيف عون يدشن حملته الرئاسية: حكم عسكري واعتقال صحافي
ـ السعودية تتذمّر وأميركا تنصح: الحوثيون لن يتراجعوا... فتّشوا عن حل!
ـ انتخابات نقابة الصيادلة: الأحزاب في كل مكان
البناء
ـ بيروت تشيع «أبو المقاطعة»… سماح إدريس إلى مثواه الأخير: إذا تخلينا عن فلسطين تخلينا عن أنفسنا
ـ نصرالله يعلن اليأس من المسار القضائي في قضية بيطار… ويدعو لاستنقاذ مسار الطيونة
ـ المسار البرلماني إلى الواجهة بعريضة ادعاء على لائحة الـ14… ينتظر تفاهم أمل والتيار
الجمهورية
ـ السلطة مفلسة.. والأزمات بلا ضوابط
ـ البطاقة التمويلية لن تبصر النور
ـ تصاعد التوتر بين فرنسا وبريطانيا
ـ الناتو: روسيا ستتحمل تداعيات مهاجمة أوكرانيا
اللواء
ـ الدولار يهدّد النظام العام ومهزلة المركزي: «غوغل» يتحمل المسؤولية!
ـ الإستقالة ليست على جدول ميقاتي وواشنطن تعتبر حزب الله خطراً على العالم
ـ وحدات استيطانية جديدة في الخليل وقمع مسريات بالرصاص والغاز
الديار
ـ باسيل للديار: لن نبقى ساكتين امام التعطيل...فلتجتمع الحكومة او «ما تكفي» وانصح ميقاتي بالدعوة لجلسة والمعترضين بالحضور
ـ السعودية تريد مواجهة حزب الله واذا ما فهم فرنجية انها لن تشتري من احد شيئا بلبنان فمشكلة!
ـ نصر الله أعلن المرحلة الثانية لمبادرة المازوت وحذر من المسار الخطر في «الطيونة»
نداء الوطن
ـ أعداد كورونا تنذر بالقلق في لبنان
ـ عون يرمي كرة "البيطار" في ملعب بري: فليتحمّل المجلس مسؤوليّاته
ـ نصرالله "يوبّخ" القضاء: "تخوين" في المرفأ و"تخويف" في الطيّونة