آلية استقالة قرداحي وضعت واتفق عليها ولا توجه لميقاتي للإستقالة

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أفادت مصادر مطلعة لقناة الجديد، بأن العقد الراهنة لا تزال على حالها.

وأوضحت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للقناة، الى أن "إستقالته غير مطروحة وهو مستمر في عملية تدوير الزوايا وإتمام الأمور الملحة اجتماعيا واقتصاديا خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وانعكاس ذلك على المواد الغذائية والمعيشية، وأمامه استحقاقات كإكمال المفواضات مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

ولفتت مصادر متابعة، الى أن الحكومة متوقفة عند "حل أزمة المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، والتحقيقات في قضية أحداث الطيونة، وحل الأزمة مع الخليج، ولم تصل هذه الملفات الى خواتيمها".

وكشفت المصادر أن "آلية استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وضعت واتفق عليها".