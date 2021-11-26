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بدنا نضهر من الباب ونفوت من الشباك- سمير مسره

26
NOVEMBER
2021
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كتب سمير مسره


على طريقة "بدنا نضهر من الباب ونفوت من الشباك" تحاول منظومة الفساد التي تسلطت على البلاد والعباد منذ اربعين سنةوتسببت مباشرةبالانهيار الاقتصادي، التعاطي مع استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة. الشباك بالنسبة لهذه المنظومة هو ان تتنكر بزي الثورةوتدعي بكل وقاحة كما يجري الآن انها ام الصبي،متوهمة" ان ذاكرة اللبنانيين معدومة" سوف تنسى مع الوقت الاذى الذي الحقته بالدولة وشعبها.

وعلى طريقة "من اين لك هذا؟" يدخلالقسم الاكبر من المنظمات غير الحكومية التي اجتاحت المعترك الانتخابي باعداد هائلة من دون حسيب او رقيب، مدعومة"بشعارات مبهمة طنانة رنانة، وبتمويل خارجي مشبوه ومعترف به من اصحابه، يضاهي ابشع انواع الفساد على الاطلاق الا وهو فساد القيم والاخلاق. زد على ذلك ان اسئلة" كثيرة" تطرح حول شرعية هذه المنظمات التيلم تستوفي الشروط القانونية لتأسيسها.

ويبدو من تطورات الاحداث المتلاحقة ان ما يجمع بين هذين الفريقين هو اكثر بكثير مما يفرقهما، خاصة بعد فشل ما يسمى بالانتفاضة التي، اما استسلمت لانها هي ايضا" "ما خلوها"، او انهت المهمة الموكلة اليهااي ان تكون حصان طروادة في خاصرة الوطن. من اهم اهداف الفريقين المعنيين هو التخلص نهائيا" من تيار لبناني وطني حر هو الوحيد حاليا" في الساحة الذي يتابع من دون كلل او ملل نضالا" مضنيا" لتحقيق الاصلاح الحقيقي مهما طال الزمن. لاجل هذاالهدف الالغائي، سوف يشهد اللبنانيون قريبا" ولادة مجموعة متتالية من التحالفات الانتخابية الهجينة،ظاهرها جذاب وباطنها مخادع، بين المنظومة الفاسدة، والمنظمات غير الحكوميةالمرتشية، وما تبقى من دعاة الثورة. سوف تحاول هذه التحالفات اقناع الناخبين بقدرتها على انقاذ الوطن، متناسية" ان من يضرم النار في البيت غير مؤهل ان يلعب دور الاطفائي ليخمدها.

نداؤنا لكل الذين سيتوجهون قريبا" الى صناديق الاقتراع ان يفكروا جيدا" قبل الادلاء باصواتهم ويختاروا من من المرشحين او المرشحات هو او هي اهل للثقة التي يمثلها هذا الصوت. هل هذا الخيار سيذهب باتجاه من اثبت سابقا" وسيثبت لاحقا" ان معركته حتما" رابحة من خلالاخذ المبادرات، والعمل المتواصل ،والقدرة على تحمل الصعاب، وتحقيق الاهداف ولو بعد حين؛ او باتجاه من لم يقدم شيئا" او عملا" او مجرد فكرة، لان لا رؤية مستقبلية لديه سوى نشر الاشاعات، والكذب، والنكايات، والعرقلة، وتأجيج الحقد بين افراد المجتمع. بالنسبة للشعب اللبناني الآدمي بطبعه، الخيار الاول يبقى عونيا" بامتياز لان سيرته الذاتية تجعله كذلك.

سمير مسرة,
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