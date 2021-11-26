تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بسبب الطعن المقدم الى وزارة العمل

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم، لاتخاذ القرار المناسب بخصوص انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة المقررة بعد غد الاحد، في ظل المراسلة التي تسلمتها النقابة من وزير العمل في 24 الحالي، والمتضمنة عدم استعداد وزارة العمل الاشراف على انتخابات نقابة المعلمين في لبنان المقررة بدورتها الثانية في 28 الحالي بسبب الطعن الذي قدم الى الوزارة.



ولفتت المجلس في بيان على الاثر، الى أنه "بناء على طلب وزير العمل في مراسلته الى نقابة المعلمين الواردة في 24 الحالي، إيداع الوزارة كافة الايصالات الاساسية العائدة لتسديد اشتراكات فرعي الشمال وجبل لبنان لدراستها والتحقق من صحة تدوين اسماء الناخبين الذين لهم الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية، حضر النقيب رودولف عبود ونائب الامين العام ابراهيم يونس وامين الصندوق الان منير الى وزارة العمل الخميس في 25 الحالي، وأودعوا في ديوان الوزارة الايصالات والمستندات المطلوبة، ولما ولغاية موعد انعقاد جلسة المجلس التنفيذي اليوم الجمعة، لم تتبلغ النقابة اي قرار جديد من وزارة العمل بخصوص اجراء انتخابات المجلس التنفيذي في موعدها، ولما كان لا يمكن اجراء انتخابات النقابة وفقا للنظام العام دون حضور واشراف ومراقبة موظفي وزارة العمل، وحيث ان العملية الانتخابية مرتبطة بشكل اساسي بموظفي وزارة العمل لناحية الاشراف والتدقيق واصدار النتائج الرسمية، ولما كان معالي الوزير قد اشار بشكل واضح بأن وزارة العمل لن تشرف على انتخابات النقابة قبل التحقق من الهيئة الناخبة، وحيث ان نقابة المعلمين في لبنان لا يمكنها اجراء انتخابات المجلس التنفيذي للنقابة الا بغطاء قانوني واشراف من وزارة العمل، تجد نفسها مرغمة على اعلان تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي المقررة الاحد في 28 الحالي، وسيبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة بانتظار اعلان وزير العمل نتائج تدقيق الوزارة لتحديد الموعد الجديد للانتخابات وفق الآليات القانونية".