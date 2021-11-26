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جوزف لحود عبر الـtayyar.org لاليسا: بشوفك بالقضاء...سياسة التيار لم تقم يوماً على التحريض على أي بلد عربي

26
NOVEMBER
2021
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أكد الناشط جوزف لحود للـtayyar.org بعد البلبلة الحاصلة على خلفية مشاركة الفنانة اليسا لتغريدة فيها تحريض ضدّه، أن الحملة عليه لم تبدأ مع اليسا إنما مع حزب القوات وقد تبنتها، مع الأسف، اليسا. وشدّد لحود على أنه سيلاحق قضائياً كلّ من زوّر الحقيقة وشوّه مواقفه السياسية.
لحود أضاف لموقعنا:"سياسة التيار الوطني الحر لم تقم يوماً على التحريض على أي دولة عربية، بل بالعكس، كان صاحب المواقف الجامعة بعزّ الصراعات العربية. أما في عزّ الأزمة المستجدة مع دول الخليج فتوجيهات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت واضحة وهي بعدم التعرّض لأي دولة عربية وبالأخص السعودية، وأنا شخصياً لم أنشر أي تعليق على مواقع التواصل حول هذه القضية". وأشار لحود الى أن الآراء الفردية يكون مسؤول عنها صاحبها، والعلاقات بين الدول لا تُبنى أصلاً على المستوى الفردي.
وقال لحود:"أنا ولدت في السعودية وتربيت بالسعودية وعدت وعملت فيها وهي بلدي الثاني، وكل من زوّر مواقفي تجاهها سيلاحق قضائياً فللأسف نحن وصلنا الى مرحلة باتت الشتيمة تعتبر حرية تعبير وكذلك تزوير المواقف والتحريض على أبناء البلد الواحد، لذلك أنا مصرّ على المحاسبة قضائياً حتى لا يتكرر هذا الأمر مع غيري، وليبرز من حرّض عليّ وقام بالحملة ضدي ما يملك من أدلّة في القضاء الذي له تكون الكلمة الفصل".
ولاليسا قال لحود:"بشوفك بالقضاء"... شاكراً كل من تضامن معه.

 

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