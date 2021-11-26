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انتخابات الهيئة الطلابية في جامعة سيدة اللويزة...الأب بشارة الخوري: جامعتكم ترى فيكم مستقبل وطننا

26
NOVEMBER
2021
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جرت إنتخابات الهيئة الطلابية الجديدة للعام الدراسي 2021- 2022 ، في جامعة سيدة اللويزة بأجواء تؤكّد على الروح الديمقراطية المميّزة التي يتمتّع بها الطلاب.

بدأت عملية الإقتراع حسب قانون النسبية في الكليات الكبيرة التي يتخطّى عدد طلابها الـ 300 تاميذا، و One man one vote في الكليات الصغيرة التي لا يتخطّى عدد طلابها الـ 300 تلميذا.
وقد شهد اليوم الانتخابي إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب الذين مارسوا حقهم في اختيار الأعضاء المناسبين لتولي المهمة وتمثيلهم أمام كلياتهم كما إدارة الجامعة، وتأكيداً لحقهم في ممارسة دورهم الإيجابي في تنمية وخدمة جامعتهم، وبالمقابل إعطاء المثال المطلوب لتكوين أسس سياسية سليمة يبنى عليها وطنهم لبنان.
أشرف على الإنتخابات عميد مكتب شؤون الطلاب الدكتور شربل زغيب يعاونه فريق عمل كبير من الهيئة الإدارية والأكاديمية في الجامعة حرصاً منهم على تأمين سير الإستحقاق بأفضل حال.


قال زغيب: تجري الإنتخابات بروح ديمقراطية واعية، طلابنا على قدر المسؤولية والحكمة
ورغم أن المنافسة شديدة فإن الأجواء ديمقراطية، هكذا نطبّق رسالة الجامعة من خلال بناء
مواطن واعٍ ومسؤول، وأضاف زغيب: نحن فخورون بطلاب جامعة سيدة اللويزة الذين يمارسون حقهم بإيصال صوتهم؛ الجدّية التي بيتحلّون بها باختيار المرشح المناسب، تنمّ عن استقلاليتهم وقدرتهم على إعطائنا أملًا كبيراً بمستقبل لبنان.

دارت المنافسة لكسب 27 مقعدا طالبيا في الكليات السبع حيث انفردت كل كلية بوضع برنامجها الخاص المتعلق بشؤونها واحتياجاتها.
أقفلت صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة، وبدأت عمليات الفرز بحضور وإشراف اللجان المختصة كما المندوبين عن المرشحين.
وبالمناسبة توجّه رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري إلى الطلاب قائلا: جامعتكم ترى فيكم مستقبل وطننا، تريدكم أحرارًا، قياديّين، حضاريّين، رؤيوييّن.. تريدكم بُناةً للبنان
الغد.
أضاف الخوري: قدّروا الإختلاف، إحترموا حقّ الآخر ومشروعه، وسّعوا واحة الحوار، واعلموا أنّ الانتصار لا يكون بعدد أصوات يفرزها الصندوق، بل بتجسيد أحلامكم، وطموحاتكم البناءة.
سوف توزّع الجامعة النتائج فور انتهاء عمليات الفرز.

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