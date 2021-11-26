رئيس الجمهورية تلقى مزيدا من برقيات التهنئة واستقبل وزيري الدفاع والشباب والرياضة ومحافظ بيروت

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البابا فرنسيس : مشروع امتكم قائم على تخطي الانتماءات الطائفية للسير معا نحو شعور وطني مشترك

الرئيس عباس: نقدر مواقف لبنان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله

الوزير كلاّس اطلع الرئيس عون على التحضيرات لاستقبال حدثين عربيين مهمين في لبنان سنة 2022 الاول لبنان عاصمة للشباب العربي 2022 والثاني المؤتمر الكشفي العربي الثلاثون 2022

المحافظ عبود: الرئيس عون طلب الاسراع في دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

جدد البابا فرنسيس تعلقه بلبنان واللبنانيين وبدور وطن الارز الفريد في الشرق الاوسط، وقدرته على تخطي الانتماءات الطائفية للسير نحو شعور وطني مشترك.

موقف البابا جاء في برقية وجهها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال، جاء فيها:

"ان العيد الوطني للبنان يعطيني الفرصة لان أتوجه الى فخامتكم والى مواطنيكم بأطيب التهاني. ان مشروع امتكم قائم على تخطي الانتماءات الطائفية للسير معا نحو شعور وطني مشترك.

انتم تدركون مدى تعلقي الخاص بلبنان وابنائه كما بدوره الفريد في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق اطلب من الرب القدير ان يدعم مسيرتكم على الدرب الصعب والشجاع في خدمة الخير العام. ومع هذا الدعاء استمطر على فخامتكم وكل أبناء وطنكم بركات العلي القدير".

رئيس دولة فلسطين

وللمناسبة نفسها، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد فيها على "الحرص على العمل سوياً من اجل اثراء العلاقات الاخوية والتاريخية"، مقدراً مواقف لبنان "الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله المشروع من اجل استعادة ارضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله".

وجاء في البرقية:" يسرنا في غمرة احتفالكم بحلول الذكرى الـ78 لاستقلال الجمهورية اللبنانية المجيد، ان نرفع لفخامتكم، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، ومن خلالكم لحكومة وشعب لبنان الشقيق، بأسمى عبارات التهاني الاخوية، وندعو الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء.

نؤكد في هذه المناسبة الهامة حرصنا على العمل سوياً من اجل اثراء العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط بلدينا والتي نفخر بها كثيراً، لتحقيق المزيد من التعاون المثمر لصالح شعبينا. ونقدر عالياً مواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة بقيادتكم الحكيمة، الداعمة لشعبنا وقضيته ونضاله المشروع من اجل استعادة ارضه ومقدساته ونيل حريته واستقلاله".

وزير الدفاع الوطني

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية وادارية.

وزاريًا، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة، اضافة الى الحالة الامنية في البلاد وعمل المؤسسات التابعة للوزارة.

وتم التداول خلال الاجتماع في اوضاع العسكريين والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها وسبل معالجة هذه المسألة.

وزير الشباب والرياضة

وزاريًا أيضاً، استقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات الاخيرة وعمل الوزارة. وقال الوزير كلاس بعد اللقاء: "تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وتقدمت منه بملخّص لسير العمل في الوزارة، ووقفت على توجيهاته بشأن التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال حدثين عربيين مهمين سنة 2022، يحملان اهتماماً عربياً بلبنان: الاول لبنان عاصمة للشباب العربي 2022، والثاني المؤتمر الكشفي العربي الثلاثون 2022. والحدثان سيعقدان في لبنان وفق جدول احتفالات وأنشطة تشارك فيها الوزارات ذات الصلة بالواقع الشبابي والرياضي والكشفي والسياحي.

وتناول الحديث كذلك، سياسة الوزارة في العمل لإنعاش الرياضة كعامل إنمائي في المناطق، والتركيز على تعزيز الروح الرياضية التي نأمل أن تكون بمثابة "عدوى ايجابية " تنعكس على الوضع السياسي العام، وتنقلنا من وضع مأزقي مأزوم الى حالة أكثر تضامنًا وهدوءاً، تحكمها روح التضحية الوطنية، حفاظاً على لبنان الوطن النوعي بتنوعاته.

وأبدى فخامته كل اهتمام باستعادة لبنان دوره وحضوره على الخارطة الرياضية العربية والدولية ".

محافظ بيروت

وعلى الصعيد الاداري، استقبل الرئيس عون محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي اوضح انه اطلع رئيس الجمهورية على صعوبات العمل في مدينة بيروت نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن الاضرار اللاحقة نتيجة التقادم في البنية التحتية. وقال:"وضعت فخامة الرئيس في طريقة العمل المتبعة لمواجهة الاعباء الناتجة عن الوضع العام واخذت توجيهاته للمرحلة المقبلة". ورداً على سؤال حول التعويضات على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، أوضح المحافظ أن البلدية خصصت 50 مليار ليرة، أنجزت المعاملات اللازمة لصرف 12 مليار منها في انتظار استكمال الباقي، "وقد طلب فخامة الرئيس الاسراع في دفع التعويضات للمتضررين وتجاوز التأخير الذي حصل حتى الآن نتيجة الروتين الاداري، لافتاً الى ان الاولوية هي لمساعدة المتضررين الذين لم تصلهم بعد اي تعويضات مالية او تقاضوا تعويضات جزئية لا بد من استكمالها."