بسبب كورونا.. ماذا قال وزير الصحة عن إقفال البلد؟

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اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض أن، "80 في المئة من إصابات كورونا هي لغير الملقحين".

الأبيض في مؤتمر صحافي أضاف، "نحن في وزارة الصحة ندرك تماماً أهمية الوضع الصحة بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات".

وعن القطاع التربوي وعملية التلقيح تابع، "نحن في وزارة الصحة ندرك تماماً أهمية الوضع الصحة بالنسبة للقطاع التربوي ونعمل لتأمين اللقاحات".

الأبيض أشار إلى أنه، "أصبح لدينا برنامج للترصّد الجيني للمتحورات وغالبية المتحورات في لبنان دلتا والمتفرّع عنها".

وأردف، هناك ازدياد في عدد الحالات وكان متوقعاً وهذا الأمر ليس محصوراً بلبنان فقط لذلك يجب تحضير المستشفيات لأي ارتفاع إذا حصل".

وقال: لا نتحدث عن اقفال البلد لاننا لم نسجّل ارتفاعا في حالات الاستشفاء".

أشار إلى أنه، "رُفعت جهوزية المستشفيات بنسبة ٣٠ في المئة".

وقال: "طرحت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تقريب وتطويل فترة العطلة الرسمية المقبلة لاراحة القطاع ولكي نستغل العطلة لزيادة نسبة التلقيح وسيتم بحث الطرح مع وزارة التربية".