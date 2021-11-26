تحرك للتيار بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

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في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يتحرك التيار الوطني الحر لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان، عبر سلسلة نشاطات تمتد من ٢٥ تشرين الثاني، وتنتهي في ١٠ كانون الاول، وهو اليوم العالمي لحقوق الانسان، بهدف التوعية على الظلم الذي يلحق بنسائنا، وعلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي الكبير الذي يصيب مجتمعنا من جراء الاستمرار في استهداف المرأة.

فلنلّون العالم الافتراضي برتقالياً ولننه العنف ضد المرأة الآن.

فالبرتقالي هو لوننا والمستقبل سيكون اكثر اشراقاً وخال من العنف ضد النساء والفتيات.

فلنكن جزءاً من الحركة البرتقالية.

ولنزين صفحاتنا بشعار واحد : #حمايتك_اولوية

ولنساهم معاً في انهاء حالات العنف والظلم والقهر…

ولنتذكر الرقم الساخن : ٠١/٤٩٢٢٦٣ فهو جاهز دوماً لتقديم المساعدة النفسية، القانونية ..

ان الحل الدائم الوحيد لمشكلة العنف ضد المرأة هو أن نقوم ببناء مجتمعات تمكّن وتحترم النساء كل يوم وفي كل جزء من أجزاء العالم.

علينا ان نجعل من عام ٢٠٢٢ بداية لنهاية انعدام المساواة بين الجنسين …

علينا ان نوّحد جهودنا ونتضامن لانه بتضامننا وتعاوننا نحقق التغيير …

لقد آن أوان العمل وهذا هو

وقتنا للعمل.

منسقة لجنة المرأة المركزية

المحامية جومانا سليلاتي