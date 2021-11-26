وفد من التيار زار السفارة اللبنانية في برلين وقدم التهنئة للسفير أديب

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بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لعيد الأستقلال اللبناني قام منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي مع وفد من تيار المانيا بزيارة مقر السفارة اللبنانية في برلين وتم اللقاء مع سعادة السفير الدكتور مصطفى اديب وقدم المنسق لسعادته التهنئة في عيد الأستقلال ونقل له تحيات من قيادة التيار والأنتشار

وتناول الحديث امور الجالية اللبنانية في المانيا وحث على مساعدة اهلنا في لبنان كل حسب إستطاعته من مساعدات طبية وانسانية وبدوره ارسل تحياته لمعالي الوزير الأستاذ جبران باسيل ولجميع الرفيقات والرفاق في التيار.

وفي الختام شكر الوفد لهذه الزيارة واكد على التعاون الدائم بيننا وان السفارة ترحب بكل اللبنانيين وقد تم هذا اللقاء يوم الخميس الواقع بتاريخ/25.11.21.

ومن بعدها قام المنسق مع الوفد بزيارة سعادة القنصل حمزه جمول وتم تقديم التهاني بالعيد ودارالحديث في امور عدة وشكر سعادته الوفد لهذه الزيارة.

وفي الختام للزيارة تمنى المنسق ان يكون العام القادم افضل وان يعم الأمن والأمان وطننا لبنان والخروج من هذه الظروف الصعبة ويعود لبنان وينعم بالأزدهار وحياة مستقرة لكل أبنائه