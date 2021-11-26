living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من التيار زار السفارة اللبنانية في برلين وقدم التهنئة للسفير أديب

26
NOVEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لعيد الأستقلال اللبناني قام منسق التيار الوطني الحر في المانيا رفيق حجازي مع وفد من تيار المانيا بزيارة مقر السفارة اللبنانية في برلين وتم اللقاء مع سعادة السفير الدكتور مصطفى اديب وقدم المنسق لسعادته  التهنئة في عيد الأستقلال ونقل له تحيات من قيادة  التيار والأنتشار
 
وتناول الحديث امور الجالية اللبنانية في المانيا وحث على مساعدة اهلنا في لبنان كل حسب إستطاعته من مساعدات طبية وانسانية وبدوره ارسل تحياته لمعالي الوزير الأستاذ جبران باسيل ولجميع الرفيقات والرفاق في التيار.
 
وفي الختام شكر الوفد لهذه الزيارة واكد على التعاون الدائم بيننا وان السفارة ترحب بكل اللبنانيين وقد تم هذا اللقاء يوم الخميس الواقع بتاريخ/25.11.21.
 
ومن بعدها قام المنسق مع الوفد بزيارة سعادة القنصل حمزه جمول وتم تقديم التهاني بالعيد ودارالحديث في امور عدة وشكر سعادته الوفد لهذه الزيارة.
 
وفي الختام للزيارة تمنى المنسق ان يكون العام القادم افضل وان يعم الأمن والأمان وطننا لبنان والخروج من هذه  الظروف الصعبة ويعود  لبنان وينعم بالأزدهار وحياة مستقرة لكل أبنائه
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout