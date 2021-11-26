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أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 تشرين الثاني 2021

26
NOVEMBER
2021
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البناء

خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن السلوك القضائي الذي فرق الحلفاء بخلفية محاكاة شوارع متباينة سيوحدهم تحت عنوان عدم تدخل القضاء في السياسة بدلاً من عدم تدخل السياسة في القضاء، بعدما ظهرت مشاريع رئاسية وسياسية لمخاطبة الخارج والداخل تحت شعار القضاء هو الحل بديلاً لشعار الجيش هو الحل.

كواليس

قال مسؤول إقليمي فاعل إن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله موجهة لواشنطن وليس لإيران والحزب اللذين يعرفان قدرتهما على الرد الموجع والرادع، لكن الرسالة لواشنطن تقول إذا تركتمونا وحدنا سنقلب الطاولة فوق الجميع ونورطكم بالمواجهة التي تهربون منها.

 

الجمهورية

استفسر سفير دولة عربية من مسؤول كبير عن مسار معالجة أزمة لبنان مع دول خليجية مبديا قلقه من تأخر المعالجة ومن الوضع في لبنان.

تواصل جهات أوروبية بالتعاون مع متمولين لبنانيين دعم مشروعات إعلامية لغايات سياسية واقتصادية.

يطمح مسؤول بارز لإقناع جهة دينية فاعلة بتسييل مواقفها الداعمة للبنان عبر اتصالات مع العواصم الدولية المؤثرة في الشؤون اللبنانية.

 

اللواء

همس

تواجه المساعدات الاجتماعية والمنح التي أعلن عنها للقطاع العام أزمة سيولة قد تؤجلها إلى ما بعد السنة الجديدة؟

غمز

فشل نائب عن بيروت، في إحداث خرق مع مجموعات 17ت1، بحيث يتزعم الحركة المعارضة في العاصمة إذا جرت الانتخابات.

لغز

بلغ عدد القضاة من طائفة معينة الراغبين بالاستقالة، ما لا يقل عن 20 قاضياً من الرتب العالية.

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