عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 تشرين الثاني 2021

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الأخبار

عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب

هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ: قضاء غب طلب... الجمهور والسلطة

أطفال يعيلون أسرهم... والجمعيّات

‫طرابلس مجدداً: قلق أمني وسياسي من انفجار

‫رحل سماح ادريس... ولما يترك الجبهة

البناء

هل كسر القضاء الجرة مع مجلس النواب وتبنى نظرية بيطار حول اختصاص الملاحقة؟

اجتماع بعبدا أمام اختبار انطلاق الملاحقة النيابية وربط نزاع الصلاحية مع القضاء

الدولار بـ25000 ليرة… وارتفاع الأسعار بلغ عشرة أضعاف… ونصرالله الليلة

نداء الوطن

ماكرون لعون: أظهروا دليلاً حسّياً لروح المسؤولية

القضاء "سيّد نفسه"... و"حزب الله" استشاط غضباً!

الديار

قرارات قضائية تنسف «خارطة طريق» لقاء بعبدا : العودة الى «نقطة الصفر»؟

الليرة تتهاوى والانهيار دون «مكابح»... ميقاتي يتلقى دعم البابا للبنان

اسرائيل تزعم تمدده في افريقيا : تعاون داخلي وخارجي «لشيطنة» حزب الله

اللواء

القضاء «يمترس» وراء بيطار.. وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم الاستقلال»

وعد فاتيكاني بالتحرك لمساعدة لبنان دبلوماسياً.. وماكرون يسأل: أين أصبحت الإصلاحات؟