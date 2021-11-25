جبران: المؤسسة تعمل بكل جهودها لتخفيف أزمة المياه في كسروان وتنتظر "رحمة الأمطار"

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اكد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجيل لبنان المهندس جان جبران ان المؤسسة تسعى بكل ما لديها من مقدّرات الى تأمين المياه قدر المستطاع للمواطنين بعد ان وردت شكاوى

من أهالي وسكان بلدات كسروان من انقطاع شبه دائم لمياه الشفة منذ أكثر من أسبوع، وهم يناشدون المسؤولين المعنيين إيجاد حل لهذه الأزمة.

وقد كشف المدير العام للمؤسسة المهندس جان جبران عن "تقنين قاسٍ تخضع له مناطق كسروان بما يوازي تأمين المياه مرتين فقط في الأسبوع"، و السبب يعود إلى "قرب نفاد مياه "سدّ شبروح"، وقال لقد عمدنا مُرغَمين، إلى تقسيم توزيع مياه السدّ على نحو يكفي حتى مطلع السنة الجديدة".

كذلك حاولنا تشغيل الآبار التي لا تزال تضخّ المياه، وهي قليلة بعدما شحّ معظمها.

وقال نتمنى هطول الأمطار في القريب العاجل كي لا نقع في مشكلة أكبر .

ولم يغفل جبران الإشارة إلى سبب رئيسي آخر لأزمة المياه في كسروان، يكمن في "ندرة مادة المازوت في السوق اللبنانية"