بري أطلع من بوحبيب على نتائج زيارته الى روسيا: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي وضع رئيس المجلس في نتائج وأجواء زيارته الى روسيا.

بعد اللقاء، قال بو حبيب: “دائما أقوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من وقت الى آخر، لكن المناسبة اليوم هي بعد زيارتي الى موسكو ولقائي المطول مع وزير الخارجية سيرغي لافروف حيث وضعته في اجواء اللقاء، ومنها أيضا موضوع تسلم الصور الفضائية التي لم نرها حتى الآن وهي موجودة بمغلف مقفل وسوف أسلمها لوزير العدل نهار الأثنين لوجوده خارج لبنان والذي بدوره هو من يقرر الجهة التي سوف يسلمها إياها. نحن نعمل من وزارة لوزارة ووزير العدل هو من يقرر”.