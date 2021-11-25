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مولوي زار محافظة بيروت وبلديتها وحيا "أبطال فوج الاطفاء": مستعدون للموافقة على كل اقتراح يؤمن مصالحكم حتى الاجتماعية منها

25
NOVEMBER
2021
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زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم محافظة بيروت في وسط المدينة، حيث أقيمت له التشريفات من قبل فوج حرس بيروت البلدي، والتقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في حضور رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني.

ثم انتقل الى بلدية بيروت واجتمع مع أعضاء المجلس البلدي في حضور كل من عبود وعيتاني.
بعدها توجه الى مقر فوج حرس مدينة بيروت في منطقة الكرنتينا، والتقى قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا واستمع الى شرح حول تاريخ الفوج والمهمات الموكلة اليه ومطالبه.

انتقل بعدها الى مقر قيادة فوج اطفاء بيروت واجتمع مع قائد الفوج العقيد ماهر العجوز ثم وضع اكيلا من الزهر على ضريح شهداء فوج الاطفاء في حضور محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي.

وتحدث الوزير مولوي موجها كلمة لضباط ورتباء وعناصر فوج الاطفاء، وقال:"الحديث من القلب في فوج اطفاء بيروت، احيي الرجال الرجال، وابطال بيروت المزينين ببطلات وبينهن شهيدة غالية.

وأضاف:"من فوج اطفاء بيروت الذي يمتد على مدى مئة سنة منصرمة، وارتبط بذاكرة كل البيارتة. احييكم وأؤكد على تضحياتكم الموجود قي قلب كل لبناني، وأقول لكم لقد قدمتم شهداء غاليين منذ بداية تأسيس فوج الاطفاء والحرب الاهلية الى انفجار المرفأ وراح ضحيته كوكبة عزيزة من خيرة رفاقكم".
وتابع:"قمت بهذه الزيارة لرغبتي ان اكون بينكم وأؤكد تحسس الحكومة ووزارة الداخلية بجهودكم وتضحياتكم الكبرى على مدار السنوات وآخرها تضحيات كبيرة سقط بها رفاق لكم عزيزين على كل لبنان وبيروت".

اضاف: " نتكل على وطنيتكم وجهوزيتكم وانضباطكم الموسوم على وجوهكم، وحبكم لبيروت واهلها وحبكم للبنان، وانوه بجهوزيتكم بالمساعدة في المناطق اللبنانية كافة، وأنوه بتنسيقكم ومساعدتكم لعناصر الدفاع المدني وبالانضباطية التامة التي تحتاجها بيروت".

وختم مولوي:" نحن اذ نقدر تضحياتكم ومطالبكم الحياتية واللوجستية وبالنسبة للآليات ايضا، نعرب عن استعدادنا في وزارة الداخلية للموافقة والمصادقة على كل اقتراح يصب في اطار تأمين مصالحكم حتى الاجتماعية منها. نشد على اياديكم. نحن معكم، بيروت كلها معكم ونحبكم جميعنا".

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