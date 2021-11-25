المرتضى: يحاولون خلق الفتن بين مكونات الوطن لكن مشاريعهم ستبوء بالفشل

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نظم المركز الدولي للعلوم الانسان -اليونيسكو بيبلوس، في مركزه في جبيل، مؤتمرا دوليا بعنوان "تصويب العلوم الانسانية في العالم بعد الوباء".



ورأى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى "ان هذا المؤتمر هو مؤتمر ثقافي دولي إنساني مميز بالمحاضرين فيه، وبزمانه، والإنسانية تعاني والعالم مثقل بالنكبات. مميز بمكانه، في بلاد شارل مالك وحقوق الإنسان، وبلدة قدموس وأحيرام، في بيبلوس جبيل مدينة الحرف والأبجدية، وجارة أم الشرائع، وفي المركزالدولي لعلوم الإنسان".

وقال: "لبنان يواجه اليوم حربا بأدوات يحاول بعضهم عبرها تحقيق الأمر عينه من خلال اثارة الغرائز الطائفية و"تطييف" الكوارث الوطنية وظلم الناس عبر ملاحقة الأبرياء والإستمرار في توقيفهم وتجنيب المرتكبين الفعليين الملاحقة وخرق الدستور والأحكام القانونية المرعية الإجراء ومفترضات الحيادية. يحاولون من خلال كل ذلك خلق الفتن وترسيخ صدع بين مكونات هذا الوطن لكن مشاريعهم سوف تبوء بالفشل، ولبنان سوف ينجو وسوف يبقى قويا، لأن قوة لبنان في وحدته وفي قوته لا في ضعفه. وسوف يبقى أبيا وموحدا فهو "وقف الله" وما كان لله ويبقى ويصمد ويستمر وينمو".

واضاف: " وزارة الثقافة لن تألو جهدا في مد يد العون لهذا المؤتمر ومتابعة توصياته ومقرراته الهادفة إلى إعلاء المبادئ الإنسانية وخصوصا في الظروف الصعبة والاستثنائية، بل في كل ظروف الحياة، مصداقا لقوله تعالى: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فيه شيئا مذكورا".