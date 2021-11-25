living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مناشدة "من قلبٍ محروق" للنائب فريد البستاني

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابيّة النائب الدكتور فريد البستاني أنّ "الحالة التي بلغها الوضع الاقتصادي في لبنان تستوجب إعلان حالة طوارئ على مختلف المستويات، وانعقاد طاولة حوار سياسيّة - اقتصاديّة تخرج بحلولٍ سريعة توقف الانهيار، وخصوصاً انهيار العملة اللبنانيّة الذي انعكس على مختلف القطاعات وتحديداً على أسعار المحروقات وحركة الإنتاج".

 

وقال البستاني: "أقول من موقع العارف بسوء الواقع الذي نحن فيه، وعلى الرغم من أنّني كنت حريصاً دوماً على التعبير عن التفاؤل بإمكانيّة النهوض من جديد، إنّ الوضع لم يعد يُحتمل، والطبقة السياسيّة مطالبة اليوم بالترفّع عن خلافاتها كلّها والنظر الى الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني الذي بات مهدّداً بأمنه الغذائي، وبصحّته وبفقدان أدنى مقوّمات العيش".

 

وختم البستاني: "هذه مناشدة صادرة من قلبٍ محروق. فلنضع خلافاتنا جانباً، ولنتحمّل جميعنا المسؤوليّة الوطنيّة والإنسانيّة، وإلا سنكون بعد أشهر في منافسة انتخابيّة على أرضٍ محروقة يشارك فيها ناخبون جائعون ويائسون".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout