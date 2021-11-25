وزيرا التربية والمالية وقّعا قراري مضاعفة أجر ساعات التعاقد

A + A -

وقع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير المالية يوسف خليل، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام للمالية جورج معراوي، خلال زيارة قام بها الوزير الحلبي إلى وزارة المالية، قراري زيادة أجر ساعات التعاقد للأساتذة المتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية، وكذلك للأساتذة المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية التابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني الرسمي.

وقضى هذان القراران بمضاعفة أجر ساعة التعاقد بنسبة 100%، وفق الجداول التي كانت محددة سابقا.

وأحالا القرارين على مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة ومن ثم البدء بتطبيقهما، وذلك عن العام الدراسي 2021 - 2022.

وتوافق الوزيران على أن يتم صرف حقوق المتعاقدين شهرياً، على همة مديري المدارس والثانويات والمعاهد، وفق إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي في وزارة التربية.