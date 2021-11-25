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حريق بيت مري.. معلومات صادمة ومهمّة!

25
NOVEMBER
2021
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

 

بتاریخ 13-11-2021، اندلع حريقٌ في أحراج بلدة بيت مري - قضاء المتن، امتدّ إلى مناطق: المونتيفردي وعين سعادة وكفرا، واقتربت النيران من المناطق المأهولة. وقد تمّت محاصرة النيران وإخماد الحريق والسيطرة عليه، بعد أن قضى على مساحات حرجية شاسعة.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في شعبة المعلومات لإجراء كل ما يلزم، بالسرعة الممكنة، لتحديد أسباب الحريق.

بنتيجة المسح الميداني والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت هذه القطعات من تحديد هوية مشتبه بهما بإفتعال الحريق، وهما:

ف. ر. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري)
ع. ر. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري)
وقد تبين أن المذكورَين قد لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة بعد حصول الحريق.

بتاریخ 19-11-2021، ومن خلال عمليات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريات من الشعبة من معرفة مكان اختبائهما في زغرتا، حيث عملت على مداهمة المكان، وتوقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما تسببا بنشوب الحريق، عن طريق الخطأ، بعد أن قام الأول بإضرام النار خارج غرفته، بغية تحضير الطعام، وقد امتد الحريق بسرعة، ولم يتمكّنا من السيطرة عليه، بسبب الرياح. بعدها لاذا بالفرار الى زغرتا، خوفا من اكتشاف أمرهما.

كذلك، تبين أن إقامتيهما منتهية الصلاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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