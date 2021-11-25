living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيانٌ من "الأحوال الشخصية" عن الهويات اللبنانية.. إليكم تفاصيله

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

 

"حيث أن هذه المديرية العامة كانت قد وقّعت سابقاً مذكرة تفاهم مع شركة اون لاين لتحويل الأموال OMT من أجل تأمين خدمة متابعة وتسليم الهويات اللبنانية لدى مراكز الشركة، وقد تمّ إلغاء مذكرة التفاهم بناءً على كتاب الشركة الذي طلبت بموجبه تعليق العمل بمذكرة التفاهم، وحيث أن هذه المديرية العامة أنجزت - عبر دائرة بطاقة الهوية - كافة طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية التي أختار مقدّموها استلام الهويات الخاصة بهم لدى مراكز OMT ، وسلمت إلى أقلام النفوس التي قُدمت لديها تلك الطلبات،

 

لـذلـك ، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الذين اختاروا استلام هوياتهم لدى مراكز شركة OMT مراجعة أقلام النفوس التي تقدموا بطلبات الاستحصال على بطاقة هوية لديها بغية معرفة مصيرها رفضاً أو إصداراً، وبالتالي استلام الهويات المنتجة وذلك استناداً الى الايصالات الموجودة بحوزتهم والتي تحمل أرقام طلباتهم لدى أقلام النفوس المعنية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout