بيانٌ من "الأحوال الشخصية" عن الهويات اللبنانية.. إليكم تفاصيله

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

"حيث أن هذه المديرية العامة كانت قد وقّعت سابقاً مذكرة تفاهم مع شركة اون لاين لتحويل الأموال OMT من أجل تأمين خدمة متابعة وتسليم الهويات اللبنانية لدى مراكز الشركة، وقد تمّ إلغاء مذكرة التفاهم بناءً على كتاب الشركة الذي طلبت بموجبه تعليق العمل بمذكرة التفاهم، وحيث أن هذه المديرية العامة أنجزت - عبر دائرة بطاقة الهوية - كافة طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية التي أختار مقدّموها استلام الهويات الخاصة بهم لدى مراكز OMT ، وسلمت إلى أقلام النفوس التي قُدمت لديها تلك الطلبات،

لـذلـك ، تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الذين اختاروا استلام هوياتهم لدى مراكز شركة OMT مراجعة أقلام النفوس التي تقدموا بطلبات الاستحصال على بطاقة هوية لديها بغية معرفة مصيرها رفضاً أو إصداراً، وبالتالي استلام الهويات المنتجة وذلك استناداً الى الايصالات الموجودة بحوزتهم والتي تحمل أرقام طلباتهم لدى أقلام النفوس المعنية".