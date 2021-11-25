بُشرى بشأن القروض السكنية..

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أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً، اليوم الخميس، أعلنت فيه تأجيل استحقاقات القروض السكنية للأسلاك العسكرية والأمنية.



وجاء في البيان: "إيماناً من جمعية مصارف لبنان بأهمية دعم الأجهزة العسكرية والامنية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن، اتخذت الجمعية بالاجماع قراراً قضى بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على القروض السكنية لسنة إضافية لأفراد الجيش وسائر الأجهزة العسكرية والامنية التي وقعت بروتوكولات إسكان مع المصارف اللبنانية، وذلك دون أن يترتب على المقترضين أية فوائد تأخير أو أعباء أو عمولات إضافية.



كما أن المصارف لن تقوم بتعديل بوالص التأمين على الحياة والمسكن لتشمل الفترة الممددة، تفادياً لتحميل المقترض أعباء إضافية ناتجة عن تمديد التأمين".



وختم البيان: "تبقي جمعية مصارف لبنان أبوابها مفتوحة لأي استفسارات أو مراجعات بهذا الشأن".