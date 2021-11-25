من هي المنسقة الجديدة للجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار؟

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مايا امين معلوف مواليد زحلة وحفيدة النائب الراحل سليم معلوف الملقب ب"سليم الاوادم".

نالت بكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الاميركية واكملت تحصيلها العلمي في الولايات المتحدة الاميركية حيث حازت شهادة الMBA في التسويق والاعلام من جامعة Golden Gate University في سان فرنسيسكو.

استاذة محاضرة لمدة ١١ عاماً في عدد من الجامعات اللبنانية، وعملت في مجال الاعلانات التجارية الى جانب نشاطها في الحقل السياسي والعمل الحزبي الملتزم.

بالاضافة الى مسيرتها في حقل الاعلان، تمتهن معلوف ريادة الأعمال وقد أسّست شركة محلّيّة مختصّة بصنع الشوكولا وفازت بفضل ريادتها بالكثير من الجوائز العالمية ووضعت لبنان في مصاف الدول المبدعة في هذا القطاع.