عناوين الصحف ليوم الخميس 25 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: تل أبيب - رام الله: معاً ضد جنين

رواتب العسكريين من أميركا وأوروبا



من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات





الديار: الصراع على غاز لبنان يُفاقم أزماته.. ووفد روسي كبير الى بيروت؟!!!

لا مجلس للوزراء والأزمات المعيشيّة والماليّة والصحيّة والبيئيّة والنفطيّة تذلّ اللبنانيين

الحريري ينتظر.. والسعودية مع جعجع ونواف سلام.. وجنبلاط: مصلحة الدروز أولاً

نداء الوطن: "المظلومية العونية" تتصاعد... من "ما خلّوني" إلى "يغتالوني"

الدولار "يتوحّش": 25 ألفاً و"طلوع"!

اللواء: مَنْ يربط معالجة «التعثٌر الحكومي» بمصير الانتخابات الرئاسية!

عون يطلب من السلطة المالية إعطاء «الداتا» في حسابات المركزي.. واستقالات القضاة تسابق تغيير وزير العدل



البناء: أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس / استقالات قضائية في تحقيق بيطار… وسلامة بين تعطيل التدقيق الجنائي والدعم الريعي المقنَّع / حردان للقوميين في عيد الحزب: الإصلاح يبدأ بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي… وندعو لحوار وطني /





النهار: قفزات الدولار: انعدام الضوابط ينذر بالتفلّت

الجمهورية: سفر الرئيسين يؤجل إنعاش الحكومة



l'orient le jour: Des législatives sans Saad Hariri ? Le scénario prend forme