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عناوين الصحف ليوم الخميس 25 تشرين الثاني 2021

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الأخبار: تل أبيب - رام الله: معاً ضد جنين

رواتب العسكريين من أميركا وأوروبا

من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات

 

 

 

الديار: الصراع على غاز لبنان يُفاقم أزماته.. ووفد روسي كبير الى بيروت؟!!!
لا مجلس للوزراء والأزمات المعيشيّة والماليّة والصحيّة والبيئيّة والنفطيّة تذلّ اللبنانيين
الحريري ينتظر.. والسعودية مع جعجع ونواف سلام.. وجنبلاط: مصلحة الدروز أولاً

 

 

 

نداء الوطن: "المظلومية العونية" تتصاعد... من "ما خلّوني" إلى "يغتالوني"
الدولار "يتوحّش": 25 ألفاً و"طلوع"!

 

 

 

اللواء: مَنْ يربط معالجة «التعثٌر الحكومي» بمصير الانتخابات الرئاسية!
عون يطلب من السلطة المالية إعطاء «الداتا» في حسابات المركزي.. واستقالات القضاة تسابق تغيير وزير العدل

 

 

 


البناء: أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس / استقالات قضائية في تحقيق بيطار… وسلامة بين تعطيل التدقيق الجنائي والدعم الريعي المقنَّع / حردان للقوميين في عيد الحزب: الإصلاح يبدأ بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي… وندعو لحوار وطني /

 

 



النهار: قفزات الدولار: انعدام الضوابط ينذر بالتفلّت

 

 

 

 

الجمهورية: سفر الرئيسين يؤجل إنعاش الحكومة

 

 

 


l'orient le jour: Des législatives sans Saad Hariri ? Le scénario prend forme

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