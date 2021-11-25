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أسرار الصحف ليوم الخميس 25 تشرين الثاني 2021

25
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قرأت مصادر روسية في اعلان حكومة كيان الإحتلال أنها غير معنية بالعودة للإتفاق النووي مع إيران نتاج ما تم التفاهم عليه بين واشنطن وتل أبيب حيث تعود واشنطن إلى الإتفاق وتبقى تل أبيب قوة إحتياط مؤكدا ان لا قدرة لتل أبيب على شن حرب دون واشنطن


خفايا

قال مرجع نيابي ان التقدم المحتمل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يشكل محرك الدفع الرئيسي للتسوية الرئاسية التي تفتح الباب لعودة إجتماعات الحكومة متسائلا عما اذا كان ما شهده لبنان من تصعيد في الأزمات مؤخرا كان اختبارا لصموده عند مطالبه في الترسيم وجاء وقت الانفراج

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

فوجئت الاوساط الرياضية بقيام مسؤول المواكبة في جهاز أمني بتخصيص 50 عنصراً من الجهاز لتأمين أعمال الأمن والمواكبة للاعبين في مباراة كيك بوكسينغ في منطقة الذوق.

 

أكدت مستشارة في وزارة المالية ان الأموال غير متوفرة لتسديد المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام التي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخراً وتوقعت ان يتأخر تسديدها الى حين توفر التمويل.

 

إحتج البنك الدولي امام جهات حكومية على تعثر تنفيذ اتفاقيات القروض المخصصة لشبكات الصرف الصحي بسبب الشغور في مواقع رؤساء لجان الاستملاك في بعض المحافظات، مما يوحي بعدم جدية السلطات اللبنانية وعدم تغيّر نمط مقاربتها للملفات الحيوية والتشكيلات القضائية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
وضعت دولة كبرى 3 خطوط حمراء تحت أسماء 3 شخصيات من لون طائفي واحد من موظفي الفئة الأولى، بمعنى عدم المسّ بأيّ منهم في موقعه..


غمز
حسب شخصيات عليمة، فإن سياسياً شمالياً أحسن اختيار محامٍ لمركز نقيب، وهذا السرّ الأول في كسبه المعركة!


لغز
لا يزال اللغز يحيط بموقف مرجع من الانتخابات النيابية، وبداية فك هذا اللغز بعد صدور مراسيم الهيئات الناخبة..

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