إنتخابات 2022- الديار: الحريري ابلغ تيمور جنبلاط نه لم يحسم قراره بالترشح

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ان التحالف بين الحريري وجعجع وجنبلاط ليس محسوما بعد، علما ان القانون الانتخابي عبر الصوت التفضيلي لايسمح لاي طرف بمساعدة الطرف الآخر على اللائحة الا من خلال تأمين «الحاصل الانتخابى». وفي المعلومات المؤكدة ان الحريري ابلغ تيمور جنبلاط في الامارات انه لم يحسم قراره بالترشح شخصيا بعد، ولم يحدد تاريخ عودته الى لبنان، وهو ينتظر التطورات ويدرس الخيارات، لكن «تيار المستقبل» سيخوض الاستحقاق بالتحالف مع الاشتراكي في اقليم الخروب والبقاع الغربي وحاصبيا وبيروت اذا قرر خوض الاستحقاق، اما الاشتراكي فاعلن انه يحترم موقف الحريري وينتظر حسم خياره الذي سيتبلور منتصف كانون الاول، واذا كان قرار الحريري ايجاببا سيعود الى بيروت واذا كان الاعتكاف سيبقى في الامارات وعلى ضوء ذلك تحدد الخيارات النهائية.