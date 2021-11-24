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المحكمة العسكرية تصدر 5 احكام بحق اشخاص على خلفية حيازة قنابل وأسلحة غير مرخصة

24
NOVEMBER
2021
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة أحكاما بحق كل من : نسيم.ت، الأمير روبير.ش، ماريو.ح، حسن.ج والجندي السابق إيلي.ك، على خلفية حيازة قنابل وأسلحة غير مرخصة.

وورد في متن الأحكام أنه، على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا جميعا على حيازة ونقل حشوات قنابل مسيلة للدموع( وهي عتاد أميري) وقنبلة بندقية مصنعة يدويا.

وأقدم الرابع على حمل سلاح حربي من دون ترخيص وعلى إرتداء زي عسكري، كما أقدم الخامس على مخالفة التعليمات العسكرية لمشاركته في أعمال التظاهر.

وقضت الأحكام بسجن الأول مدة ستة أشهر، وتغريم الثاني مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية، وحبس الثالث شهرا واحدا، والرابع ثلاثة أشهر وإلزامه تقديم مسدس حربي، وحبس الخامس مدة شهر واحد.

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