living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في عهدة القضاء المختص: دفعة جديدة من محاضر ضبطفي حق بعض أَصحاب المولدات لعدم تركيبهم عدادات للمشتركين

24
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، “أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أحال الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الناظر بقضايا المخالفات الإدارية دفعة جديدة من محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت في حق عدد من أَصحاب المولدات لمخالفتهم مضمون البلاغ عدد 11637/2021، تاريخ 8/11/2021، القاضي بوجوب الالتزام بمضمون القرار رقم 40/ 1/ أ.ت، تاريخ 7/10/2021، الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي ألزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم، وهذه المخالفات مرتكبة من قبل فاعليها في محلة، الحمرا – شارع المقدسي – منطقة رأس بيروت و شارع مار لويس – منطقة الرميل، ومحلة السوديكو- شارع لبنان – منطقة الأشرفية وذلك بتاريخ 18 و 19و24 تشرين الثاني 2021، وفقا لكشف ودراسة وإجراءات القسم الفني الملائمة في المصلحة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout