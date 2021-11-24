جمعية رسالة سلام احتفلت بعيد الاستقلال برعاية وزير الشؤون

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رعى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار احتفالا بعيد الإستقلال نظمته جمعية "رسالة سلام" Message De Paix لفروعها الثلاثة، في "مجمع نهاد نوفل" للرياضة والمسرح في زوق مكايل، بحضور رئيس بلديتها إيلي البعينو، المطران غي بولس نجيم، مديرة الجمعية منال نعمة وأهالي الشبيبة.



وشارك في الاحتفال أوركسترا قوى الأمن الداخلي بقيادة المقدم أنطوان طعمه، إلى جانب شبيبة الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين قدموا عروضا فنية من وحي المناسبة.

يذكر أن جمعية "رسالة سلام" تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة من البالغين عبر 3 مراكز لها في بكفيا، معاد وبيروت.