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عصابة احترفت خطف وسلب سائقي الفانات بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات

24
NOVEMBER
2021
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في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب بقوة السلاح في المناطق اللبنانية، أقدم مجهولون على اختطاف سائق فان بقوة السلاح من محلة أنطلياس والتوجه به إلى النبعة، وضربوه وسلبوه ما توفر معه من أموال وهواتفه الخلوية وأوراقه الثبوتية، وقد تم التداول بهذه الحادثة على إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

على إثر ذلك، كثّفت الشعبة جهودها الإستعلامية والميدانية لتحديد هوية المتورطين بهذه العملية، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية المتورطين بها - جميعهم من التابعية السورية - وهم كل من:
- س. ج. (من مواليد عام 1990)
- ع. ع. (من مواليد عام 1996) موقوف بجرم تهريب أشخاص

 

- م. ل. (من مواليد عام 1998) مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تهريب أشخاص
- ب. خ. (من مواليد عام ۲۰۰۰)

وبتاريخ 11/۱۱/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة مداهمات وكمائن محكمة ومتزامنة في العطشانة وصبرا وبرج البراجنة نتج عنها توقيف المذكورين جميعًا. وبتفتيشهم ومنازلهم في صبرا والعطشانة، تم ضبط: مسدسين حربيين وبطاقات هوية مزورة ومبالغ مالية وحقيبة بداخلها هواتف خليوية وأوراق ثبوتية وجوازات سفر لأشخاص قاموا بسلبهم، وبطاقة هوية ورخصة قيادة لأحد سائقي الفانات قاموا بسلبه سابقًا، و9 هواتف خليوية. كما جرى ضبط سيارة نوع "سيتروين" وجيب نوع "دودج" يستخدمان في عمليات السلب.

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بتأليفهم عصابة خطف سائقي فانات وسلبهم بقوة السلاح، وأنهم نفذوا أكثر من 5 عمليات سلب وخطف بقوة السلاح منها العملية المذكورة، حيث يقومون بتصوير الضحية أثناء تنفيذ العملية ومن ثم تبادل الفيديوهات فيما بينهم. كما اعترف الثاني بقيامه سابقًا بإطلاق النار على أحد سائقي الباصات أثناء سلبه، واعترفوا أيضًا بعمليات تهريب أشخاص عبر الحدود.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

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