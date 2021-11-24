الامن العام يوضح: المديرية لا تتحمل مسؤولية عدم عرض الفيلم وتلتزم تنفيذ صلاحياتها الرقابية

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اعلن الامن العام عبر تويتر، ان بثت احدى القنوات التلفزيونية في نشرتها المسائية أمس تقريراً يتعلق بإلغاء الأمن العام عرض فيلم في مهرجان بيروت للأفلام الفنية والوثائقية الذي يمتد من تاريخ 18 إلى 22 تشرين الثاني الجاري. وقد تعمّد التقرير على تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة.

وعليه، لا تتحمل هذه المديرية أية مسؤولية ناجمة عن عدم عرض الفيلم خلال الشهر الجاري، علماُ أنها بصدد معالجة الموضوع وفقاُ للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة.



ثالثاً وأخيراً: تشدّد المديرية العامة للأمن العام على التزامها تنفيذ الصلاحيات الرقابية التي أناطها بها القانون.