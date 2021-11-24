الرئيس عون التقى وفد اندية الليونز الدولية وأشاد بعملهم وبنشاطهم الإنساني والاجتماعي والصحي

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رئيس الجمهورية اكد انه من الناحية السياسية هناك أزمات منها مصطنعة ومنها طبيعية وان التدقيق المحاسبي الجنائي هو واجبه وكلفه الكثير من الوقت والجد ومواجهة المقاومين والمعرقلين

الرئيس عون: هناك حملات منظمة قائمة على الأكاذيب تهدف الى اغتيال سياسي وعازم على محاولة احداث التغيير اللازم مهما كانت التحديات

رئيس الجمهورية تلقى رسالة خطية من نظيره الروسي حملها اليه السفير روداكوف وعرض مع النائب سيزار المعلوف أوضاع زحلة والبقاع

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه من الناحية السياسية، هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي. وشدد على انه كان مصراً منذ البداية "على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لانه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل."

وأشار الرئيس عون الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد ان كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال.

ولفت رئيس الجمهورية الى الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي، مشدداً على انه عازم على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى ان التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية.

مواقف الرئيس عون أتت خلال استقباله في قصر بعبدا قبل ظهراليوم، وفد جمعية اندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين، الذي زاره بعد انتخاب الحاكمة الجديدة عايدة قعوار، ولتقديم التهاني لمناسبة عيد الاستقلال.

كلمة الحاكمة قعوار

وألقت الحاكمة قعوار كلمة هنأت في مستهلها الرئيس عون بمناسبة ذكرى الاستقلال، وقالت:" من أرض النشامى وبلاد الشهامة، من الاردن الحبيب ومن لبنان جئناكم توأمة تجمعنا منذ العام 1953، زمالة درب طويل هدفها خدمة الانسان التي نذرنا انفسنا لها."

اضافت:" نحن نخدم"، هذه رسالتنا ولم يكن وقوفنا الى جانب اهلنا بعد مأساة انفجار مرفأ بيروت الا لتحقيق رسالة الخدمة حيث لبّت أندية الليونز في لبنان والاردن وفلسطين كما أندية الليونز في الدول العربية وفي العالم نداء الخدمة لرفع بعض الاضرار عن مدينتنا الغالية بيروت وقمنا بترميم حوالي 1800 منزل والعديد من المستشفيات والمدارس والمؤسسات التجارية وتقديم زورق انقاذ الى الدفاع المدني، وسنستكمل ما وعدت به الجمعية من خلال استقدام منح جديدة.

وعددت الليون قعوار بعض ما انجزته اندية الليونز المنتشرة في كل لبنان لاسيما على صعيد الحملات الطبية والبيئية، إضافة الى مكافحة الجوع من خلال تطبيق برنامج "وجبة خير". ولفتت الى أن المنطقة 351 حصلت على العديد من الهبات والمنح التي انشأت عبرها جناحاً لغسيل الكلى في مستشفى البوار الحكومي، كما تم إنشاء اكاديمية وعيادات متطورة للكشف المبكر عن مرض السكري في مستشفى الشمال الاستشفائي، كما تقدم الجمعية الدعم المعنوي والرعائي لأطفال مرضى السرطان وأهاليهم.

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، ومهنئاً نادي "الليونز" بحاكمته الجديدة، مشيداً بالاعمال التي تقوم بها هذه الاندية في لبنان على الصعد الاجتماعية والصحية والإنسانية ومنها المساعدة على تجهيز مستشفى البوار الحكومي لاستقبال المرضى ومواكبتهم.

وشكر الرئيس عون أعضاء النادي على تفانيهم واخلاصهم للقضايا الإنسانية في لبنان، وتجسيدهم لقيم المحبة المجانية التي باتت نادرة في العالم اليوم. واعرب الرئيس عون عن استعداده لتلبية كل المطالب التي ترده والتي من شأنها تفعيل الأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية.

ولفت الرئيس عون الى ان الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم المشاكل والتي زادتها حدة الصعوبات الجديدة التي حلّت، فالدين بلغ نحو 200 مليار دولار، والحرب في سوريا أغلقت المنافذ الى أسواق الدول العربية، ونزح من سوريا اكثر من مليون ونصف سوري، تسببت بخسائر سنوية قدرت بنحو 3 مليار دولار سنوياً وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وعانى لبنان من التظاهرات، ووباء كورونا وانفجار المرفأ المأساوي.

وأضاف الرئيس عون: "اما من الناحية السياسية، فهناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي." وتابع: "صحيح اننا استطعنا الحفاظ على الوضع الأمني، ولكن ما يحصل لا يعوّض عن الحاجة التي يعاني منها المواطن خصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي بعد ان فقد جنى عمره ، وهو امر غير مقبول، ولكنه فُرض علينا بسبب الخلل في استعمال المال العام، وكان لا بد من تدقيق محاسبي جنائي لمعرفة المسببين ومن يقف خلف هذا الامر." وشدد الرئيس عون على انه كان مصراً منذ البداية "على وجوب قيام مثل هذا التدقيق لانه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل."

وأشار الرئيس عون الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد ان كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال.

ولفت رئيس الجمهورية الى الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي، مشدداً على انه عازم على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، والتحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية.

رسالة من الرئيس الروسي

وكان الرئيس عون استقبل السفير الروسي في بيروت السفير الكسندر روداكوف، الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهنئة بعيد الاستقلال، وتأكيداً على علاقات الصداقة بين لبنان وروسيا، معرباً عن اطمئنانه الى مستقبلها "كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا ومن اجل تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

واكد الرئيس بوتين التزام بلاده الدائم "بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية".

وتطرق البحث خلال اللقاء، الى نتائج زيارة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى موسكو، والمحادثات التي اجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وحمّل الرئيس عون السفير روداكوف، تحياته الى الرئيس بوتين، وشكره على التجاوب السريع الذي ابداه بتسليم لبنان الصور الجوية التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية قبل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وبعده، لافتأً الى انها ستوضع بتصرف التحقيق العدلي، على امل ان تساعد في معرفة وقائع جديدة عن هذه الجريمة. كما نوّه الرئيس عون بالمبادرات التي تقوم بها موسكو لمساعدة لبنان في تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها.

النائب سيزار المعلوف

وفي قصر بعبدا، نائب زحلة سيزار المعلوف الذي اجرى جولة افق مع الرئيس عون تناولت الاوضاع العامة في البلاد وعدد من المواضيع التي تهم زحلة ومنطقتها، فضلاً عن حاجات إنمائية لعاصمة البقاع وجوارها، ومنها تأهيل طريق المصنع- ضهر البيدر، قبل حلول فصل الشتاء نظراً لأهمية هذا الطريق الذي يربط البقاع بالمناطق اللبنانية. وأوضح النائب المعلوف ان البحث تناول موضوع الكهرباء وضرورة توفير مادة المازوت، إضافة الى غلاء المعيشة ومعاناة البقاعيين نتيجة ذلك.