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خطرٌ يحدق بمنازلكم.. اتّبعوا هذه الإرشادات!

24
NOVEMBER
2021
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:


نظراً لإزدياد حرائق المنازل في مثل هذه الفترة من السنة، والناتجة بمعظمها عن إهمال إرشادات الوقاية من الحرائق المتعددة الأسباب، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تحضّ المواطنين على اتخاذ الإحتياطات اللازمة حصراً للأضرار وتفادياً لتداعياتها، والتقيّد بالإرشادات التالية حفاظاً على السلامة العامة.

زينة الأعياد:

- تثبيت أجهزة إنذار الدخان في كافة الغرف لأقصى قدر من الحماية وتزوّد بمطفأة يدوية.
- التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الخاصة بإنارة شجرة الميلاد قبل استعمالها.
- وضع قاطع للكهرباء مناسب لشبكة إنارة الشجرة والمغارة في حال حدوث أي احتكاك.
- عدم الإفراط بتحميل الدوائر الكهربائية أو أسلاك التمديد أكثر من طاقتها.
- التقيّد بالإرشادات التي تظهر على ملصقات الكابلات.
- إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم.
- عدم تركيبها في مكان قريب من أجهزة التدفئة التي تعمل بواسطة اللهب المكشوف.

وسائل التدفئة:

- شودييرات: تنظيف الحرّاقات وبخاصة البخاخات وعند تركيبها الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت، ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.
- المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.
- مدفأة الغاز: التأكد عند تبديل القارورة دورياً من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق. ويفضَّل استبداله سنوياً.
- منقل الفحم: الـتأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملاً قبل إدخاله إلى الغرفة. وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.
- إبعاد أي مواد قابلة للإحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير، والثياب بهدف تجفيفها).
- تهوئة المنازل باستمرار تلافياً للإختناق عند التدفئة بواسطة الفحم - الحطب أو الغاز.

في حال وجود رائحة غاز:

- لا تضِئ أو تطفئ الأنوار ولا تشعل أي شيء ممكن أن يولد شرارة (كبريت، ولاعة، شمعة).
- أقفل قارورة الغاز وافتح النوافذ والأبواب للتهوئة.
- أقفل قارورة الغاز واستخدم بطانية مقاومة للحريق fire blanket أو ممسحة رطبة لتغطية المقلاة وخنق الحريق.

للطهي بأمان:

- يجب البقاء في المطبخ أثناء الطهي.
- لا تترك ما تعمل على طهيه دون مراقبة فالزيوت والديون يمكن أن تشتعل بسهولة.
- أقفل قارورة الغاز عند الإنتهاء من الطهي.
- أبقِ الأطفال على مسافة آمنة من منطقة الطهي.
- إرتدِ أكمام قصيرة أو ضيقة. تجنب الأكمام الفضفاضة والشعر الطويل المتدلي بالقرب من النيران.
- أبقِ المنطقة حول الموقد الخاص بك خالية من العناصر التي قد تشتعل بسهولة.
- لا تستعمل المياه لإطفاء حريق مقلاة الزيت.
- لا تستعمل المطفأة اليدوية كون الضغط المنبعث منها يدفع بالزيت في كافة الأنحاء ويسبب انتشار الحريق.

الكهرباء:

- إذا تلف قاطع الدائرة لا تبدله فقط بل يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة.
- لا تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما.
- تجنب استخدام العديد من الأجهزة: مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على الدائرة نفسها.
- إعمد إلى إيقاف أو ألغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.

التدخين والشموع:

- عدم ترك السيجارة في المنفضة لمدة طويلة إذ يمكن أن تقع على مواد قابلة للإشتعال.
- التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها في سلة المهملات.
- إبقاء الشموع وعيدان الكبريت والولاعات في مكانٍ عالٍ، بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند إضاءة الشموع يجب وضعها على مكان مقاوم للنار (صينية من حديد يوضع فيها بعضاً من الرمل) بعيداً عن الأشياء التي يمكن أن تحترق مثل الرفوف، الستائر، الملابس وغيرها.
- عدم ترك الشموع مضاءة من دون مراقبة وإطفاؤها قبل مغادرة الغرفة أو الخلود إلى النوم.

عند اكتشاف الحريق أو الدخان:

- حافظ على هدوئك أسرع ولا تتسرع.
- تعامل مع جميع الحرائق على أنها خطرة.
- أخلِ المكان بهدوء.
- إقطع الكهرباء وأزل الأغراض من قرب الحريق إذا أمكنك ذلك من دون التعرّض للخطر.
- تأكد من إغلاق الأبواب (لحصر الدخان / الحريق).
- لا تحاول مكافحة الحريق إلا إذا كنت مُدرَباً على استعمال المطفأة وإن الحريق في بداياته.
- إذا كنت مقيماً في مبنى لا تخرج إلى السلالم إذا كان الدخان كثيفاً في المنور. إذهب إلى الشرفة أو النافذة حيث يستطيع رجال الإطفاء رؤيتك وإنقاذك.
- إذا كنت مقيماً في الطوابق العليا إفتح باب السطح لتسريب الغازات والدخان قبل تكدسها والتسبب باندلاع سريع للحرائق.

بادر إلى الإتصال فوراً بفرق الدفاع المدني على رقم الطوارئ ١٢٥ عند حصول أي حادث.

 

 

 

 

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