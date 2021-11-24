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رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً ماليا خصص لعرض الوضع المالي والصعوبات التي تواجه شركة التدقيق المحاسبي الجنائي

24
NOVEMBER
2021
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الرئيس عون لفت الى التداعيات السلبية على جميع الصعد لعدم اجراء التدقيقالذي ينسحب وفق القانون على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة
 
رئيس الجمهورية اصرّ على بدء مهام التدقيق وتوفير "الداتا" والمستتندات المطلوبة من قبل المؤسسة لتباشر عملها وتصدر تقريرها الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى
 
الوزير الخليل والحاكم سلامة اعلنا انهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية
 
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر اليوم، اجتماعاً في قصر بعبدا حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة "الفاريز ومارسال" في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.
 
وخلال الاجتماع، اصرّ الرئيس عون على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق منطوق العقد. 
 
وقد ادلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية. ولفت الرئيس عون المجتمعين الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.
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