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الأمطار عائدة في هذا التاريخ

24
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما تهطل امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية ودون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما تهطل امطار متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع امطار خفيفة في المناطق الشمالية واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية.

 

-الحرارة على الساحل من 13 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في الداخل من 5 الى 21 درجة.

 

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.


- الانقشاع: جيد إجمالا

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,19

- ساعة غروب الشمس: 16,31

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